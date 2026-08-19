Sheinbaum cuestiona privilegios a ministros por gastos médicos

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a recordar la humildad y su papel al servicio del pueblo de México luego de que el pleno aprobara regresar al esquema de gastos médicos.

Señaló que este tipo de servicio debe ser pagado por los ministros y no por el pueblo, y lo consideró un privilegio.

“Tienen un buen salario, tienen el salario de la Presidenta. Entonces, y con eso pues podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores si así lo desean, pero no, el dinero es del pueblo. No estoy de acuerdo con que haya privilegios. (Para) ningún servidor público”, indicó.

“O sea, ¿por qué son privilegios? Porque se pagan con recurso público. Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante. Ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, enfatizó.

Sheinbaum dijo que, como cualquier servidor público, los ministros pueden atenderse en el Issste, en hospitales de Bienestar.

“Si no, pues paga tu propio seguro de gastos médicos”, les sugirió.



Piden aumentar 12.7% presupuesto para 2027

El pleno de la SCJN avaló por mayoría de seis votos a favor solicitar recursos presupuestales para volver al esquema de gastos médicos, que fue cancelado con la llegada de los nuevos ministros.

Con un incremento del 12.7 por ciento, el Pleno de la SCJN avaló el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2027 por 6 mil 104.5 millones de pesos para sus labores judiciales.