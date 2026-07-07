Sheinbaum cuestiona si el ex Embajador Ken Salazar mintió sobre captura de ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó si el ex Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mintió al negar en 2024 que agencias de ese país participaron en la captura y el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

Planteó la interrogante durante su conferencia matutina, luego de que trascendieran nuevas revelaciones sobre el operativo.

“La primera pregunta es ¿quién miente, quién mintió? ¿Mintió el Embajador Ken Salazar? Porque es relevante primero el haber mentido como Embajador”, afirmó.

Agregó que de haber participado alguna agencia estadounidense en el operativo, se estarían violando tratados internacionales y la Constitución Política de México.

Sheinbaum Pardo recordó que, tras la llegada de Zambada y de Joaquín Guzmán López a Santa Teresa, Nuevo México, el Gobierno mexicano solicitó en varias ocasiones información a la Embajada estadounidense respecto a la operación.

La respuesta pública y directa de Salazar, sostuvo, fue que ninguna agencia de Estados Unidos había participado en los hechos.

Contrastó esa versión con un reportaje reciente sobre la exhibición de la aeronave utilizada en el traslado de Zambada, presentada en una muestra vinculada al Buró Federal de Investigaciones.

Dijo que esa información reabrió la duda sobre la participación estadounidense y sobre la versión que en su momento entregó Salazar a México.

“Muy relevante y, de nuevo, ¿quién mintió o quién miente? ¿Mintió el Embajador Ken Salazar? Porque también lo escribe en su libro del día de hoy”, señaló Sheinbaum Pardo.

El 21 de junio, el diario Reforma publicó un adelanto de las memorias del diplomático, tituladas Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en las que Salazar acusó al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador de haber admitido su preocupación por lo que Zambada pudiera revelar a autoridades estadounidenses.

El libro será publicado el 28 de julio, y en él el ex Embajador relató que un empresario cercano a López Obrador le transmitió esa inquietud ante una eventual revelación sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y funcionarios mexicanos.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el esclarecimiento de los hechos no busca defender a Zambada, sino precisar si hubo una intervención extranjera que vulnerara la soberanía mexicana.

En el mismo evento, la Presidenta retomó un cuestionamiento planteado previamente por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sobre quién ha realizado acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada.

El planteamiento surgió a partir de la captura de Ovidio Guzmán López, el traslado de Zambada y la recepción en Estados Unidos de 17 familiares del capo de la droga.

“La otra pregunta relevante que hace Rosa Icela es, a partir de la detención de un miembro del Cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión; se hace la pregunta quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada, porque nosotros no”, señaló Sheinbaum Pardo.

“Nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás”, agregó.

Informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República revisar si existe algún delito en el caso, así como pedir información directa al FBI.

Asimismo, pidió a la FGR informar sobre las investigaciones realizadas por el entonces Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, y sobre las carpetas abiertas por la captura y el traslado de Zambada.