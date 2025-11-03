Sheinbaum culpa a Calderón de violencia en Michoacán; oposición, como ‘buitres’, dice

Tras los hechos de violencia suscitados en Michoacán durante los últimos días, como el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad de su Gobierno y culpó a la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón Hinojosa durante su mandato.

“Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funciona, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron seis años de Calderón, seis años de Peña [Nieto] y apenas cambió la estrategia”, señaló.

“Es la atención a las causas, la inteligencia, la investigación y la judicialización, pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada”, comentó durante su conferencia de prensa matutina.

También dijo que la derecha quería que regresara Genaro García Luna -ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Calderón Hinojosa- y la guerra, pero que, al contrario, su administración buscaría atender la violencia en Michoacán, con atención a las causas.

”Repito: ¿Qué propone la derecha? ¿La guerra con el narco?, ¿que regrese García Luna?, ¿qué proponen? La intervención no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad, y la atención a las causas”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

Aque había una “andanada de la derecha y de comentócratas” por el asesinato de Manzo Rodríguez.

“En ningún momento escuché una condolencia a la familia pero eso sí, como buitres”, subrayó.

“Se les olvidó la historia, la guerra contra el narco”, expresó al reiterar su rechazo a una intervención de una nación extranjera, porque, según lo recordó, México era un País libre, independiente y soberano.

Asimismo, luego de que Christopher Landau, actual Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de Estados Unidos, condenara el asesinato de Manzo Rodriguez, por lo cual dijo que el Gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a profundizar con la cooperación en materia de seguridad con México, la Presidenta mencionó que su administración aceptaba la ayuda, pero no la intervención de dicho País.

“Ayer aceptamos la ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no es la justicia. La única manera de construir paz y seguridad es la justicia, la justicia social y un verdadero sistema de justicia es donde haya cero impunidad. Por eso se cambió el Poder Judicial, y por eso tenemos que seguir avanzando en inteligencia, en investigación, y en la judicialización; y eso es lo que vamos a hacer”, manifestó.

Sheinbaum Pardo insistió en que ante dichas circunstancias, su estrategia sería reforzada y fortalecida.