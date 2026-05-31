$!Sheinbaum culpa a Fox y Calderón de ‘narcogobierno’, represión y entrega de soberanía

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 31 de mayo un acto masivo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral. Desde el templete, la Mandataria lanzó un discurso contra los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes responsabilizó de represión, corrupción, entrega de soberanía y vínculos comprobados con el narcotráfico. En punto de las 11:12 horas, Sheinbaum Pardo subió al estrado ante una multitud que comenzó a congregarse desde temprana hora en la plancha del Monumento a la Revolución.

Miles de simpatizantes se reunieron en la explanada del Monumento a la Revolución para el mensaje presidencial. ( )

Previo a su discurso, gobernadores morenistas transmitieron mensajes de apoyo desde sus estados, entre ellos Américo Villarreal, de Tamaulipas; Evelyn Salgado, de Guerrero; Julio Menchaca, de Hidalgo; Layda Sansores, de Campeche; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; y Yeraldine Bonilla, Mandataria interina de Sinaloa. También manifestaron su respaldo Indira Vizcaíno, de Colima; Alfonso Durazo, de Sonora; David Monreal, de Zacatecas; Joaquín Díaz de Yucatán; Delfina Gómez, del Estado de México; Eduardo Ramírez, de Chiapas; Rocío Nahle, de Veracruz; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; y Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit. El acto fue transmitido en plazas públicas de las 32 entidades del País, con excepción de Coahuila, donde ese día se celebraron elecciones locales. Desde inicios de la semana previa al acto, la Presidenta convocó a movilizaciones simultáneas en toda la nación y anunció que la concentración buscaría responder a lo que describió como una “ofensiva” contra su Gobierno y contra la soberanía nacional. Las críticas de Sheinbaum Pardo tuvieron como detonante inmediato la reaparición pública de Fox Quesada y Calderón Hinojosa el sábado 30 de mayo, en un mitin de apoyo a María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua y militante del Partido Acción Nacional, celebrado en la Expo Chihuahua.