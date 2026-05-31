$!Sheinbaum culpa a Fox y Calderón de ‘narcogobierno’, represión y entrega de soberanía

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 31 de mayo un acto masivo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral.
Desde el templete, la Mandataria lanzó un discurso contra los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes responsabilizó de represión, corrupción, entrega de soberanía y vínculos comprobados con el narcotráfico.
En punto de las 11:12 horas, Sheinbaum Pardo subió al estrado ante una multitud que comenzó a congregarse desde temprana hora en la plancha del Monumento a la Revolución.
Previo a su discurso, gobernadores morenistas transmitieron mensajes de apoyo desde sus estados, entre ellos Américo Villarreal, de Tamaulipas; Evelyn Salgado, de Guerrero; Julio Menchaca, de Hidalgo; Layda Sansores, de Campeche; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; y Yeraldine Bonilla, Mandataria interina de Sinaloa.
También manifestaron su respaldo Indira Vizcaíno, de Colima; Alfonso Durazo, de Sonora; David Monreal, de Zacatecas; Joaquín Díaz de Yucatán; Delfina Gómez, del Estado de México; Eduardo Ramírez, de Chiapas; Rocío Nahle, de Veracruz; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; y Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit.
El acto fue transmitido en plazas públicas de las 32 entidades del País, con excepción de Coahuila, donde ese día se celebraron elecciones locales.
Desde inicios de la semana previa al acto, la Presidenta convocó a movilizaciones simultáneas en toda la nación y anunció que la concentración buscaría responder a lo que describió como una “ofensiva” contra su Gobierno y contra la soberanía nacional.
Las críticas de Sheinbaum Pardo tuvieron como detonante inmediato la reaparición pública de Fox Quesada y Calderón Hinojosa el sábado 30 de mayo, en un mitin de apoyo a María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua y militante del Partido Acción Nacional, celebrado en la Expo Chihuahua.
En ese evento, Calderón Hinojosa aseguró que México se encontraba en su “hora más dramática” y ante el peor peligro de caer completamente en manos de criminales, mientras que Fox Quesada condenó lo que calificó como una “marranada” contra Campos Galván, en referencia a la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en territorio chihuahuense.
Sheinbaum Pardo respondió este domingo con una revisión histórica de los sexenios panistas.
“No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca; por si fuera poco Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.
La Presidenta fue aún más contundente al referirse al gobierno de Calderón Hinojosa.
“Su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la Presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el País de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue un narcogobierno”, sostuvo desde el templete.
En materia de soberanía, Sheinbaum Pardo acusó que durante los gobiernos panistas se permitió la intervención de agencias estadounidenses en territorio nacional y que las decisiones estratégicas del País fueron definidas desde el extranjero.
“Con Calderón la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en el territorio. No olvidemos el pacto del operativo ‘Rápido y Furioso’, que permitió la entrada de miles de armas de alto poder con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabaron con la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos”, declaró ante sus simpatizantes.
La Mandataria nacional sostuvo que los gobiernos surgidos del periodo que calificó como neoliberal entregaron la riqueza nacional a grupos privilegiados, en un acto que enmarcó como respuesta directa a los señalamientos de EU contra funcionarios de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico.