Sheinbaum culpa a opositores por acusación de Kristi Noem en EU

Tras las críticas de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien la acusó, un día antes, de alentar más protestas de Los Ángeles, California, con sus comentarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo culpó a la oposición.

Durante su conferencia de prensa matutina hizo un repaso para sustentar que llamó a los mexicanos a movilizarse, pero contra el impuesto a las remesas.

Por 215 votos a favor y 214 en contra, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 22 de mayo un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas que enviaban los migrantes que residían en Estados Unidos al extranjero, como parte del proyecto fiscal de la administración federal.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo detalló que durante el fin de semana, opositores a su Gobierno difundieron que ella alentó las protestas en Los Ángeles y acusó que esas acciones eran anti patrióticas.

Según lo indicó, las autoridades de Estados Unidos prácticamente retomaron la información de publicaciones realizadas por adversarios a su administración.

”Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la Presidenta y por el partido Morena, esa misma noche, al otro día aquí decimos: absolutamente falso, estamos en contra de cualquier acción violenta, nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas”, subrayó.

”Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable, primero porque es falso, segundo, porque es antipatriota, porque, ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos?”, dijo.

Asimismo, sostuvo que nunca había llamado a una movilización violenta y calificó como “declaraciones mentirosas” las que le atribuían la promoción de manifestaciones y disturbios en Los Ángeles.

También reprochó que la oposición a su Gobierno estuviera queriendo generar, “de manera mentirosa”, un problema entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, reconoció que algunos opositores a la auto denominada “cuarta transformación “sí hacían una defensa legítima de los migrantes mexicanos en Los Ángeles, mientras que otros descontextualizan sus posicionamientos.

”Hay otras personas que no están de acuerdo con nosotros, por ejemplo León Krauze, que se fue a Los Ángeles a entrevistar a ciudadanos estadounidenses, de familias mexicanas, a defender a los mexicanos a decir: aquí no hay acciones violentas, son pacíficas, y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero reconocemos que está defendiendo a los mexicanos en Estados Unidos”, destacó.

”Pero estas otras personas suben esta información que es completamente falsa, sacada de contexto, y de ahí se retoma por algunas otras personas en los Estados Unidos. El día de ayer cuando la Secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues de inmediato dijimos: es absolutamente falso, totalmente falso, nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles, ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor”, reiteró, quien también dijo que los migrantes tenían derecho a manifestarse de manera pacífica.

Además, adelantó que durante la reunión que sostendría con el ex Embajador de Estados Unidos en México Christopher Landau, actual titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado, trataría el tema de las acusaciones de que alentó protestas en Los Ángeles.

No obstante, descartó el envío de una carta o nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos, pero adelantó que el caso sería puesto sobre la mesa, durante el encuentro con Landau en Palacio Nacional.

”Hoy vamos a recibir al Departamento de Estado, a la representación del Departamento de Estado y ahí tocaremos este tema”, comentó Sheinbaum Pardo, quien también afirmó que siempre defendería a los mexicanos en el exterior, además que llamó a solidarizarse con ellos por la situación que enfrentaban en Estados Unidos, debido las políticas migratorias.

Asimismo, destacó que actuaría con mesura en la relación de México y Estados Unidos, buscando siempre canales oficiales para resolver diferencias, de ahí que abordaría las críticas de Noem durante la reunión con Landau.

”Nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos, segundo, hay que actuar siempre de manera responsable, con la cabeza fría, en la relación, en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos, y tercero, el papel que deberíamos de estar jugando todos los mexicanos y mexicanas, es de la defensa de nuestros connacionales allá, que están viviendo una situación difícil”, urgió.

”Y nosotros, por todas las vías diplomáticas, como siempre lo hemos hecho, y como lo haremos hoy en la reunión con el ex Embajador de Estados Unidos en México, hoy subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues es decir que los mexicanos allá son personas honestas, trabajadoras”, defendió.

”¿Y qué requieren? Pues un reconocimiento, porque además Estados Unidos los necesita para su economía. A quienes están incitando estas falsedades, pues mejor que se pongan a defender a México y a los mexicanos que están viviendo en una situación difícil”, conminó.

“Me sumo nuevamente a @POTUS @realDonaldTrump y a la presidenta @Claudiashein en condenar las protestas violentas que están ocurriendo en los EE. UU. Estas acciones no ayudan; por el contrario, generan más problemas para las mayorías inocentes. Se restablecerá el orden y el Estado de derecho”, escribió, la noche del 10 de junio, Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México.

El mismo día, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores emitió un pronunciamiento en respaldo a la postura y versión de la Presidenta de México, tras los señalamientos de Noem.

“La Presidenta Sheinbaum nunca ha llamado a protestas violentas. Por el contrario, ha reiterado en múltiples ocasiones que las manifestaciones deben ser pacíficas, con apego a la ley y al respeto mutuo. La Presidenta ha enfatizado el valor del diálogo como vía para la resolución de diferencias”, enfatizaron los gobernadores mexicanos.

“Quienes integramos la Conago, confiamos en que esta situación podrá resolverse de manera institucional y oportuna. México y Estados Unidos son países vecinos, aliados y socios estratégicos. Los gobiernos de ambas naciones han construido mecanismos de coordinación sólidos y eficaces, y estamos seguros de que seguirán trabajando en beneficio mutuo y con base en el respeto”, expresaron.

“La Presidenta Sheinbaum y quienes conformamos la Conago, reconocemos siempre el papel fundamental que desempeñan las y los migrantes mexicanos en la economía, la cultura y la vida social de los Estados Unidos. Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad nacional, con el respeto a la soberanía, y con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. México es un país democrático que valora profundamente la cooperación internacional”, finalizaron.

El 10 de junio de 2025, as bancadas de los partidos de Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo en el Senado, defendieron a Sheinbaum Pardo y aclararon que en ningún momento se había buscado alentar la movilización de los connacionales que protestaban contra las redadas en Los Ángeles.

”[...] respaldamos el liderazgo y la trayectoria pacífica de lucha de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, y dejamos claro que ni nuestro Gobierno, ni nuestro movimiento, impulsan movilización alguna en Los Ángeles, condenando, como siempre lo hemos hecho, la violencia, venga de donde venga”, sostuvieron.

Los senadores publicaron un posicionamiento para recordar que por décadas habían sufrido “la violencia en nuestro país mientras buscábamos la democratización, y nunca caímos en provocaciones, nos mantuvimos siempre apegados al mandato pacífico del pueblo, y así lo demostramos en 2018, cuando con organización, conciencia y votos, derrotamos al viejo régimen de corrupción”.

Los legisladores destacaron que los migrantes eran ejemplo internacional de honestidad, esfuerzo y dignidad, “madrugando todos los días para sacar adelante a sus familias, fortaleciendo, con su trabajo incansable la economía de Estados Unidos, y cumpliendo, con disciplina y legalidad, las obligaciones cívicas del lugar donde son recibidos”.

Aseguraron que la relación entre México y Estados Unidos era firme, benéfica para ambas naciones y “debe representar la hermandad que nos une: así lo hemos defendido siempre desde este Senado de la República”.

Insistieron en que la agenda que impulsaba la presidenta mexicana, no sólo buscaba el bienestar de México, sino también el de toda la región. “Que nadie dude: el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el ejercicio de nuestra soberanía son los principios que nos guiaron, nos guían, y nos guiarán siempre”, finalizaron.

El mismo día, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que solicitará al Congreso de Estados Unidos, a los gobiernos locales en Estados Unidos y a los organismos internacionales de derechos humanos, a vigilar y frenar los excesos que se cometían durante las redadas contra migrantes.

En un pronunciamiento, que la mayoría legislativa de Morena pondría a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mexicano, condenó estos operativos, las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado en contra de inmigrantes por parte de autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

”La mayoría legislativa de Morena respalda con determinación los llamados, acciones y posturas expresados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y por el Canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes han exigido, con claridad y firmeza diplomática, el cese de estos operativos deshumanizantes y han reiterado que nuestro País agotará todas las vías legales e institucionales para la defensa de los derechos de nuestras y nuestros connacionales en territorio estadounidense”, indicó.

Según el grupo legislativo, ninguna oficina pública, en ningún país, podría justificar el maltrato, la humillación y la violencia física o simbólica hacia las personas migrantes, con el argumento del cumplimiento de la ley.

”El ejercicio del poder, cuando el legítimo, se rige por la razón jurídica, el respeto al ser humano, a la libertad de expresión y la preservación de la paz social. Cuando ese poder se ejerce sin humanidad, se convierte en represión”, sostuvo, que hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos, a los gobiernos estatales y locales de ese país, en especial al de California, y a los organismos de defensa de los derechos humanos, a vigilar y frenar lo que califican como un exceso.

”Las personas migrantes no son ni deben ser objeto de políticas de control basadas en el temor, la segregación o el uso instrumental de su estatus jerárquico [...] La migración no debe combatirse con armas, sino comprenderse con justicia. Aclaramos: no somos injerencistas, no rechazamos ningún estatus jurídico de ninguna nación, como decía Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz y nosotros nos pronunciamos porque pacíficamente y mediante el diálogo se puedan resolver estos diferendos”, finalizaron.

El mismo día, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la ciudad de Los Ángeles estaba siendo invadida por un “enemigo extranjero”, al referirse a las protestas entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias.

”No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero”, declaró Trump a elementos de tropas de las Fuerzas Armadas, en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte.

”Lo que presencian en California es un ataque en toda regla a la paz, el orden público y la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de continuar una invasión extranjera de nuestro país”, dijo.

En tanto que la Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el jefe de la Policía de la ciudad, Michel R. Moore, anunciaron un toque de queda en el centro de dicha ciudad, efectivo de las 20:00 del 10 de junio de 2025, a las 6:00 horas del día siguiente, ante las movilizaciones y enfrentamientos ocurridos los últimos días.

Durante una conferencia de prensa, la Alcaldesa dijo que la medida tenía como fin “detener el vandalismo, detener el saqueo”, y se aplicaría en un área de 2.59 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad, donde las protestas se habían concentrado.

”Llegamos a un punto de inflexión después de que 23 negocios fueran saqueados”, declaró Bass, quien detalló que el toque de queda no se aplicaría a los residentes que vivían en el área designada, personas sin hogar, periodistas acreditados o funcionarios de seguridad pública y emergencias.

Según el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, el “comportamiento ilegal y peligroso” había estado aumentando desde el sábado 7 de junio de 2025.

”El toque de queda es una medida necesaria para proteger vidas y salvaguardar la propiedad luego de varios días consecutivos de creciente malestar en toda la ciudad”, añadió McDonnell.