Sheinbaum culpa al injerencismo de la violencia en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la crisis de seguridad en Sinaloa a la intervención extranjera que, según sostuvo, derivó en la captura de Ismael Zambada García, “El Mayo”, y en el rompimiento del Cártel de Sinaloa.

Lo hizo un día después de afirmar en Culiacán que la injerencia provoca violencia.

Aseguró que la entidad registraba menos de un homicidio diario antes de la detención del capo, y que la posterior confrontación entre facciones criminales disparó la violencia.

“Sinaloa es una demostración de que el injerencismo, pues provocó, con el rompimiento de un grupo delictivo, pues provocó la situación que hoy tenemos”, declaró.

Señaló que la violencia derivada de esa confrontación se redujo respecto a los niveles registrados al inicio de su administración, aunque reconoció que persisten índices delictivos importantes en el Estado.

”Sinaloa tenía menos de un homicidio diario hasta antes de la detención de uno de los capos del narcotráfico, provocado por un rompimiento de un grupo delictivo, y eso generó una violencia, que se ha ido conteniendo, porque no es la misma de cuando nosotros llegamos en octubre a lo que está ocurriendo hoy, pero sí hay índices delictivos importantes en Sinaloa”, afirmó.

El 20 de septiembre, durante su gira por Culiacán como parte de la rendición de cuentas por su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta de la República sostuvo que “la injerencia no resuelve los problemas” y que “provoca violencia”.

Al día siguiente, utilizó el caso de Sinaloa para desarrollar ese señalamiento.

Zambada García fue detenido el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos, luego de aterrizar en Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

El Gobierno de México sostuvo que no fue informado previamente de la operación.

Estados Unidos no reconoció la injerencia que le atribuyó Sheinbaum Pardo.

Ken Salazar, entonces Embajador de Estados Unidos en México, sostuvo que “El Mayo” fue llevado contra su voluntad, pero negó que el Gobierno estadounidense hubiera organizado la operación y aseguró que ni la aeronave ni el piloto eran estadounidenses.

El Departamento de Estado también negó una operación de sus fuerzas del orden en territorio mexicano.

Tras la captura, las facciones vinculadas con Zambada García y con los hijos de “El Chapo” entraron en una confrontación que se intensificó en septiembre de 2024 y elevó los homicidios en la entidad.

Sheinbaum Pardo aclaró que su rechazo a la intervención extranjera no implicaría dejar de actuar contra quienes cometen delitos, sino que la información proporcionada por otros gobiernos deberá ser procesada por las instituciones mexicanas.

“Eso no quiere decir que no se deba de tener a los que cometen delitos, pero tiene que hacerse si hay información de algún gobierno extranjero con instituciones nacionales para proceder”, expresó.

Sheinbaum Pardo reiteró que la cooperación internacional en materia de seguridad deberá realizarse sin subordinación.

“Por eso hablo siempre de la coordinación, sin subordinación y del fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación para el desarrollo, no de la injerencia y lo sostengo”, afirmó.