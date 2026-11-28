La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en la Terminal Marítima Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, el banderazo de salida de tres plataformas marinas destinadas a los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen en el Golfo de México. Durante el acto, la mandataria expuso avances en Petróleos Mexicanos (Pemex), entre los que destacó un procesamiento “histórico” de 1.45 millones de barriles de petróleo diarios en el sistema de refinación y la reducción de la deuda de la empresa estatal de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones de dólares. En su intervención, Sheinbaum Pardo enmarcó la puesta en marcha de las estructuras dentro de las acciones de fortalecimiento de Pemex.

Además del registro en refinación y desendeudamiento, la mandataria federal mencionó la recuperación del sector petroquímico y de fertilizantes con un progreso del 30 por ciento en la planta de Escolín, el aprovechamiento del gas natural y el incremento de la extracción operativa en el mar. “Este fin de semana es histórico porque estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino, que fortaleciendo nuestra soberanía energética impulsamos nuestras capacidades productivas y ponemos nuestra riqueza al servicio del pueblo, construimos un México más fuerte, más justo y más libre”, declaró la Presidenta. Sheinbaum vinculó la función de la petrolera con el legado del ex Presidente Lázaro Cárdenas y mencionó que su gobierno no busca servir a los poderosos ni a intereses extranjeros. “Desde el más alto encargo de la nación, tenemos una responsabilidad histórica: gobernar con el pueblo, caminar junto al pueblo y trabajar por el presente y el futuro de nuestra patria, porque no llegamos para servir a los poderosos ni intereses extranjeros, sino para servir a la gente, para servir al pueblo de México y a la patria; no llegamos para administrar privilegios, sino para transformar la vida de millones; no llegamos para olvidar nuestra historia, sino para honrarla y continuarla”, añadió. “Que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza; que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos al pueblo de México”.