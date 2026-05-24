Sheinbaum dará un informe el próximo 31 de mayo para conmemorar dos años de su triunfo electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo domingo 31 de mayo rendirá un informe de rendición de cuentas para conmemorar que el próximo 2 de junio se cumplen dos años de su victoria en las urnas.

Durante una gira de trabajo por Teapa, Tabasco, la mandataria detalló que este ejercicio tendrá un formato descentralizado. Explicó que, en lugar de pedir que la gente viaje a la Ciudad de México, se convocará a los ciudadanos a reunirse de forma simultánea en las plazas principales de las 32 entidades de la República, donde se conectarán a distancia para escuchar el mensaje.

Sheinbaum adelantó que el objetivo del informe será explicar el origen de su movimiento y celebrar que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”. Además, dijo que en el discurso hará un llamado a seguir caminando juntos y fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

“México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra y a mucho orgullo, y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano”, sentenció la presidenta al dar un adelanto del tono que tendrá su mensaje.

Un informe en medio de críticas y tensiones

El anuncio de este evento nacional se dio en el marco de críticas de la mandataria hacia los medios de comunicación y la oposición política, así como ante los señalamientos a gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y a “algunos otros” por invitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México para homenajear a Hernán Cortés, a quien señaló como responsable de masacrar y esclavizar a los pueblos originarios.

Asimismo, ocurre en medio de las tensiones que han provocado los casos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la presencia de agentes de la CIA en la entidad, quienes murieron en un accidente tras un operativo, y el mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

El sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la Gobernadora de Chihuahua. La mandataria recibió personalmente el citatorio en la entrada del Palacio de Gobierno. “Aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo”, dijo al personal que entregó la documentación.

Ese mismo día, la dependencia también dio a conocer que Rubén Rocha Moya, y los otros nueve funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, están siendo citados para entrevistas.

Respecto a ambos casos, Sheinbaum aseguró más tarde que los citatorios emitidos por la FGR contra Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa son “procedimientos”.

“Entiendo, por lo que le informó la fiscal a la secretaria de gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento”, dijo la mandataria a medios de comunicación.

En medio de las tensiones con Estados Unidos por las acusaciones del Departamento de Justicia contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta descartó el viernes sostener cualquier encuentro con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Palenque, municipio donde él reside desde que se retiró de la vida pública.