Sheinbaum decreta ‘home office’ y cancela clases en CDMX por el Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementar esquemas de teletrabajo el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, con motivo de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El decreto también dispone la suspensión de clases en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y normales, así como en planteles de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, tanto en instituciones públicas como privadas ubicadas en la capital del País.

El texto del decreto precisa que las dependencias federales deberán instrumentar modalidades flexibles de organización laboral para los servidores públicos con sede en la Ciudad de México.

“Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculados a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México”, señala.

Las medidas no aplicarán al personal de salud, atención médica, protección civil, seguridad nacional, seguridad pública, migración y aduanas, ni a los sectores estratégicos de transporte, telecomunicaciones, energía, agua y logística.

Tampoco alcanzarán a las áreas involucradas directamente en la organización y seguridad de los eventos vinculados al torneo.

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que el decreto establece las medidas administrativas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto para los habitantes de la Ciudad de México como para los turistas que arribarán a la capital.

En cuanto al sector privado y social, la Presidenta de México los exhortó a implementar el 11 de junio esquemas de teletrabajo o trabajo a distancia en actividades administrativas no esenciales.

La recomendación se sustenta en los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo (LFT), aunque no tendrá carácter obligatorio para las empresas y organizaciones del sector privado.

En la exposición de motivos, el Gobierno federal argumentó que la inauguración del Mundial generará una demanda extraordinaria sobre los sistemas de movilidad, transporte, seguridad y prestación de servicios públicos, derivada de la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, delegaciones, organismos internacionales y representantes de medios de comunicación.

El decreto entró en vigor el 9 de junio de 2026, día de su publicación en el DOF, y las erogaciones que se generen correrán con cargo al presupuesto vigente, sin que se hayan autorizado recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal.

La ceremonia inaugural se realizará en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la Alcaldía Tlalpan.