Sheinbaum defiende a Carlos Slim y niega que esté involucrado en el narcotráfico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al empresario Carlos Slim Helú, presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso, luego de que surgieran señalamientos en contra del empresario sobre supuestos vínculos con el crimen organizado.

“Primero, es falso. No hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacan eso?”, mencionó durante su conferencia de prensa matutina de este viernes.

“México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico, como han querido ponerlo en muchas de las series. Estamos avanzando en la estrategia de seguridad, pero México es un país grandioso”.

El pasado 22 de enero, el empresario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, compartió una publicación de la cuenta Wall Street Mav, en la red social X, en la cual se recordó que Slim Helú era el mayor accionista del diario The New York Times, además de que acusó, sin pruebas, que su fortuna tenía vínculos importantes con los cárteles del narcotráfico.

“Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida. El NYT sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios”, escribió el citado usuario, en inglés.

La publicación fue compartida por el dueño de las empresas SpaceX, Tesla, Neuralink y la red social X Corp, además de actual administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos.