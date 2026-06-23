Sheinbaum defiende atención a buscadoras y rechaza ‘hacer propaganda’ de sus reuniones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional al reclamo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que la acusaron de no recibirlos, luego de que atendiera en su conferencia al pato “Merlín”, mascota vinculada al Mundial de Futbol 2026.

Aseguró que sí sostiene reuniones con madres buscadoras, tanto en la Ciudad de México como durante sus giras por el País, pero que deliberadamente evita darles un carácter mediático.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello. Cuando estoy fuera y cuando estoy aquí”, afirmó.

Añadió que la atención ordinaria a los colectivos recae en Rosa Icela Rodríguez y en Arturo Medina, así como en la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, instancia que celebra reuniones cada quince días con los grupos organizados.

Reconoció que recibe personalmente los casos de mayor complejidad y sensibilidad.

“Evidentemente, yo recibo casos muy difíciles y muy dolorosos. Aquí y también fuera de la Ciudad, cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario”, declaró.

En ese mismo sentido, indicó que proporciona su número de teléfono celular personal a las víctimas que atiende de forma directa.

Respecto al caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Sheinbaum Pardo precisó que se reúne con sus familiares cada dos meses, aproximadamente, para revisar el avance de las investigaciones.

También señaló que extiende esa atención directa a víctimas de abuso sexual y de violencia contra las mujeres.

“Quieren colocarlo como si la Presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas. Atiende incluso víctimas de asuntos de abusos sexual, de violencia contra las mujeres, de manera personal”, afirmó.

En cuanto a la presencia del pato “Merlín” en la conferencia matutina, la Presidenta explicó que el episodio respondió a la coyuntura del Mundial de Futbol y a la necesidad de apoyar a la familia propietaria del animal, cuyo registro de marca había sido intentado por terceros.

“Alguien más quería registrar al pato como una marca, imagínense. O sea, qué abuso. Entonces, primero la ayuda para que ella pueda registrar para la familia, al pato ‘Merlín’”, explicó Sheinbaum Pardo.

Cerró su respuesta con una defensa de su estilo de gestión personal.

“Soy una persona y me conoce mi equipo que si algo tengo es que cuando me piden una gestión personal, me aseguro que se atienda. Tanto que hasta personalmente en algunos casos, los más graves que veo en las giras, los apunto personalmente”, subrayó.