Sheinbaum defiende continuidad del T-MEC previo a nueva ronda de revisión

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en vísperas de la segunda ronda de revisión del acuerdo comercial trilateral, al subrayar que el esquema beneficia por igual a las tres economías de América del Norte y fortalece su posición competitiva frente a otras regiones del mundo.

Durante su conferencia de prensa de este 12 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue categórica respecto a la conveniencia del tratado.

“Vamos a esperar, a los tres países nos conviene mantener el tratado, a los tres países”, sostuvo.

La Mandataria nacional también anticipó que Marcelo Ebrard Casaubón, Secretaria de Economía, participará la próxima semana en la segunda ronda de negociaciones, donde se abordarán los aranceles en la industria automotriz.

Detalló que, en el caso de Estados Unidos, el T-MEC cumple una función fundamental para contener el alza de precios al consumidor.

“En el caso de Estados Unidos, es muy importante porque, además de tener acceso a productos con precios accesibles, pues también disminuyen los costos a los habitantes estadounidenses”, afirmó.

Sheinbaum Pardo señaló que los vehículos en ese país han registrado alzas de precio muy significativas como resultado de los aranceles impuestos por Washington, por lo que consideró conveniente avanzar hacia una reducción arancelaria en el sector automotriz.

Sostuvo que la integración económica regional es el argumento central de México en las conversaciones con Washington, al describir una cadena de producción compartida entre los tres países.

“Aquí hemos presentado cómo se fabrica una parte aquí, otra parte allá, entonces, aquí aumenta el empleo, pero también allá, porque somos complementarios”.

Asimismo, remarcó que el T-MEC dota a América del Norte de mayor capacidad para competir frente a economías como la asiática.

“Es mejor competir con Asia, por ejemplo cuando estamos los tres países juntos, que si está uno solo”.

Las declaraciones de la Presidenta de la República se produjeron un día después de que el Mandatario de EU, Donald Trump, volvió a sembrar dudas sobre la eventual renovación del acuerdo al concluir el proceso de revisión previsto en el propio texto del T-MEC, aunque reconoció que el esquema ha resultado más ventajoso que su antecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Sheinbaum Pardo calificó esas expresiones de incertidumbre como parte de la estrategia negociadora en curso y reiteró su confianza en la permanencia del tratado.

“Yo creo que se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere son ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá”.

En ese contexto, el ministro canadiense de Comercio y Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, abrió la posibilidad de que la revisión del T-MEC derive en acuerdos bilaterales paralelos al marco trilateral.

“Espero que lleguemos a acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al marco trilateral, si dichos acuerdos resuelven las cuestiones que los tres países están tratando de resolver”, declaró LeBlanc desde Toronto el 11 de junio.

El funcionario canadiense informó además que prevé reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la siguiente semana en Francia, al margen de la cumbre del G7.

Sheinbaum Pardo precisó que, en la etapa actual de negociaciones, las reuniones de trabajo se desarrollan únicamente entre México y Estados Unidos, y que Canadá se incorporará al proceso en una fase posterior.

La Mandataria reiteró que México buscará acuerdos que protejan el empleo, la inversión y la estabilidad económica nacional, e insistió en que el propio Trump impulsó la creación del T-MEC durante su primer mandato y lo reconoció como uno de los logros más importantes de esa administración.