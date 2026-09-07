Sheinbaum defiende diálogo por planta en Topolobampo tras protesta en el Zócalo

“En su momento, cuando el Presidente López Obrador es que inició la construcción de esta planta, porque no es nueva, no es que inicie ahora su construcción, se hizo una consulta pública a las comunidades de la zona. Y la consulta votó que sí”, recordó la Presidenta.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre su respuesta ante la manifestación, a lo que respondió que, si bien se está hablando con las comunidades, el proyecto comenzó su construcción en el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que manifestantes colocaran una manta en el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay diálogo con las comunidades que se oponen a la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo , Sinaloa.

Indicó que la planta “ya tiene un avance muy importante”; sin embargo, ante las protestas, instruyó a un equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Conagua y otras áreas a establecer asambleas para conocer las solicitudes de la población.

Sheinbaum Pardo precisó que entre las inconformidades están los señalamientos de que la empresa no ha cumplido con compromisos previos y la contaminación en la zona.

“Entonces, pues vamos a esperar todo este trabajo comunitario que se está haciendo para recibir la opinión de las comunidades y que la empresa que está poniendo esta planta cumpla con todo lo que se comprometió con las comunidades y, al mismo tiempo, que el estudio de impacto ambiental se garantice que estuvo bien hecho y que no va a haber impactos en la zona”, dijo.

La Presidenta afirmó que “la planta sigue, no se ha cancelado”, pero a la par continúa el trabajo con las comunidades para atender sus planteamientos.



Exigen cancelar planta en Topolobampo

Esta mañana, integrantes de Greenpeace México y el colectivo ¡Aquí No! se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la cancelación de la planta de amoníaco y fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa de Grupo Proman.

Como parte de su manifestación, algunos de sus integrantes escalaron el asta bandera que se encuentra en la Plaza de la Constitución con la intención de colocar una manta con la leyenda: Presidenta: ¡Proteja Topolobampo!

Los colectivos señalan que el proyecto representa una amenaza para la salud y los modos de vida de las comunidades locales, dedicadas en su mayoría a la pesca.