Sheinbaum defiende eliminación de listas ‘pluris’ en reforma electoral ante diferencias con el Partido Verde

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la eliminación de las listas de representación proporcional que contempla su propuesta de reforma electoral presentada el miércoles y que generó diferencias entre Morena y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria dejó en claro que la propuesta, que probablemente se envíe a la Cámara de Diputados, es inamovible, ya que obedece a un mandato establecido durante su campaña y a las solicitudes recogidas en foros ciudadanos.

Al ser cuestionada sobre una posible fractura con el Verde Ecologista por esta medida, Sheinbaum dijo que los integrantes del partido están en su derecho de no estar de acuerdo con la iniciativa.

Sin embargo, subrayó que, al final, “la gente va a saber pues quién defiende las famosas listas de pluris y quién no”.

“No vamos a entrar a una negociación para regresar a las listas... que un pedacito sea de lista y que el otro pedacito sea de las listas de los partidos que no se eligen”, sentenció.

La propuesta de reforma electoral de Sheinbaum confirmó el miércoles la división interna de la bancada del PVEM en el Senado, pues el coordinador de ese grupo, Manuel Velasco, afirmó que no existe un acuerdo dentro de las bancadas de su partido, tanto en la Cámara alta como en la baja.

Velasco añadió que la propuesta, en lo general, tiene una percepción positiva entre sus compañeros; sin embargo, reiteró las reservas que han manifestado respecto al financiamiento a los partidos políticos y el esquema para definir a los legisladores plurinominales.

En San Lázaro, la propuesta generó posturas distintas incluso dentro de los partidos de la alianza oficialista.

Mientras Morena aseguró que irá en bloque en cuanto llegue el texto oficial, el Diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar reclamó que se incluya de forma explícita la eliminación del fuero; mientras que el Partido Verde Ecologista de México dijo que fijará posición hasta leer el documento completo.



Morena y aliados deben decidir alianza

Respecto a las futuras alianzas, la Mandataria aclaró que las decisiones de coalición están en manos de los partidos: “Depende de Morena si va a ir con el Verde o con el PT o si el Verde quiere ir con Morena o el PT quiere; depende de ellos”.

Asimismo, defendió su iniciativa al calificarla como una “reforma responsable” que busca mantener la representación proporcional, pero bajo “una dinámica distinta”.

Ante los cuestionamientos sobre si considera que la iniciativa “nació muerta” debido a la falta de respaldo de algunos de sus aliados, Sheinbaum rechazó esta idea. “No, porque, ¿qué va a decir la gente? Pues la Presidenta cumplió. Si no lo aprueban algunos partidos, pues es porque quieren seguir manteniendo sus listas”, aseveró.

La Presidenta reiteró que no cederá a presiones políticas y enfatizó que “la gente va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral”.