Sheinbaum defiende estrategia de inteligencia y detenciones ante cuestionamiento sobre violencia en Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió su estrategia de seguridad basada en inteligencia y detenciones, luego de que una periodista le cuestionara durante su conferencia de prensa matutina sobre la persistente violencia en Culiacán, que según habitantes de la zona alcanzó niveles sin precedentes pese a la presencia militar.

Según la transcripción del intercambio entre Sheinbaum Pardo y el reportero de la cadena BBC, el periodista señaló en inglés que la situación en Culiacán no reflejaba las cifras oficiales del Gobierno federal, ya que los ciudadanos manifestaron que “la violencia nunca había sido tan grave ni había durado tanto tiempo”, agregando que pese a la llegada de efectivos de la Marina y el Ejército, “su vida diaria se volvió más aterradora y mucho peor”.

Ante el cuestionamiento, la Presidenta rechazó la estrategia de confrontación directa con grupos criminales.

“El enfrentamiento no lleva a nada, el enfrentamiento directo no lleva a nada. Claro, las fuerzas federales se defienden cuando hay ataques”, declaró.

Sheinbaum Pardo enfatizó que su administración priorizó tres líneas de acción para combatir la criminalidad en la entidad sinaloense.

“Detenciones, detenciones, detenciones y atención a las causas e inteligencia, mucha inteligencia”.

Ratificó que el compromiso de su Gobierno será con la gente.

“Vamos a seguir trabajando por la gente siempre, siempre vamos a seguir trabajando”.