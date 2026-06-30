Sheinbaum defiende estudios ambientales y diálogo en proyecto de planta de amoniaco en Topolobampo

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en el proyecto de construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, se ha estado dialogando con todos.

Destacó que la inversión tiene años desarrollándose y que incluso hubo consultas con las comunidades que votaron a favor de la inversión.

Además, dijo que de lo que casi no se ha hablado es el avance en la construcción, que alcanza un 95 por ciento.

Incluso, destacó que en Alemania, de donde es el grupo de inversionistas, GPO, también tienen plantas de ese tipo.

“Se habla con todos y hay un trabajo importante en el que se habla con todos, esta planta está al 95 por ciento, a lo mejor muchos no sabían, pero se viene construyendo desde hace mucho tiempo y ya solo le hace falta el 5 por ciento para terminarse”, asentó.

Se hizo un estudio de impacto ambiental muy elaborado, esto durante el período del Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque entonces empezó la construcción de la planta, añadió, que exige medidas de mitigación que incluso van a mejorar una parte del estero que está ahí.

Sheinbaum Pardo señaló que también hubo una consulta a la población en donde ganó que se construyera.

“Eso no quiere decir que no haya solicitudes, demandas de mucha gente; pero con excepción de lo que produce Fertinal, todo el fertilizante que se utiliza es importado y nosotros también queremos que haya soberanía alimentaria”, indicó.

Eso significa también la producción de fertilizantes en México, agregó, y Fertinal comenzó a producir fertilizantes, pero se necesita de mayor producción.

Afirmó que se habla con todos y se seguirá hablando con todos y se va a escuchar, pero es importante que se conozca los avances del proyecto, porque no significa que apenas va a iniciar la construcción.

Durante cuatro años, continuó, prácticamente no hubo manifestaciones, entraban y salían los trabajadores, construían.

“Algunas, no todas (las comunidades indígenas) y algunos miembros de comunidades (se han manifestado) y se habla con todos”, asentó.

Hay un equipo allá que ha estado hablando con todos los que se oponen, sostuvo, hablando, explicando, como siempre se ha hecho, con diálogo.

Pero es importante que se conozca, insistió, que ya lleva muchos años en construcción, que hubo una consulta pública que se ganó y que se hizo un estudio muy profundo de impacto ambiental y que sí hay plantas de amoniaco en muchísimas partes del mundo.

Sheinbaum Pardo indicó que fue la Semarnat en su momento la que avaló la manifestación de impacto ambiental y además se hizo una consulta pública, donde votó la gente a favor del sí.

“No es que se hay hecho a espaldas de la gente, no es que no haya habido estudio de impacto ambiental, no es que no hubiera medidas de mitigación y le falta el 5 por ciento o menos para terminar”, asentó.

Se mantiene el diálogo con todos, insistió, y no se usa la fuerza pública en ningún momento, sino el diálogo.

Resaltó que toda la información sobre el proyecto de la planta de amoniaco está pública en la Semarnat y puede ser consultada por todos tanto en estudios como en medidas de mitigación.

“Y las razones que tuvo en su momento el Presidente López Obrador para autorizar la construcción de esta planta, pues es la soberanía alimentaria, para que se produzca más alimento de nuestro País que requiere de una parte de biofertilizantes y también de fertilizantes químicos”, expuso.