Sheinbaum defiende patrimonio de Gertz Manero; ‘malo sería que no lo declarara’, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del Embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, luego de que trascendiera que el ex Fiscal General de la República adquirió un Rolls Royce al contado durante su gestión y que su declaración patrimonial —presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el 15 de junio de 2026— reveló un patrimonio de 13 inmuebles, siete vehículos, 15 cuentas bancarias en cuatro países y más de 28 millones de pesos en bienes muebles.

“Él lo declaró, la información viene de una declaración de él de su patrimonio, y él dice que su patrimonio viene de su familia, de lo que él ha adquirido. Él fue transparente y declaró su patrimonio. Es su patrimonio, y él lo declaró, hay total transparencia por parte de él de su patrimonio, malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara”, afirmó la Presidenta.

Insistió en que la transparencia es el elemento central del caso.

“Él lo hace público, él lo declara, él dice cómo lo adquirió, es transparente”, sostuvo.

La declaración patrimonial de Gertz Manero se convirtió en pública por primera vez al incorporarse al Servicio Exterior Mexicano, adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, institución cuya normativa obliga a sus funcionarios a transparentar su patrimonio en la plataforma Declaranet.

Durante los casi siete años que encabezó la FGR, el funcionario no hizo públicos esos datos.

Entre los elementos de mayor controversia figura la adquisición del Rolls Royce Wraith modelo 2014, comprado al contado en 2 millones 700 mil pesos el 5 de noviembre de 2020, cuando Gertz Manero ya se desempeñaba como Fiscal general.

El funcionario también declaró cuentas bancarias en España, Estados Unidos y Suiza, así como participaciones en sociedades inmobiliarias, un departamento en Manhattan y bienes muebles —joyas, relojes, obras de arte— valuados en más de 26 millones de pesos, la mayoría registrados como herencias.