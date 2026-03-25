Sheinbaum defiende Plan B electoral y descarta que votar solo una parte sea una cesión

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su propuesta de reforma electoral, conocida como Plan B, puede votarse de forma parcial en el Senado de la República, y descartó que eso represente una cesión política.

“Está una propuesta, se puede votar una parte y otra no, así es en el Senado, o en cualquier congreso si así se propone”, declaró desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo precisó que el punto más controvertido de la iniciativa —la revocación de mandato— podría realizarse en el tercer o cuarto año de su administración, es decir, en 2027 o 2028, y aclaró que en ninguno de los dos escenarios haría campaña a favor de algún partido político.

“Si hay revocación de mandato en el 2027 no vamos a hacer campaña por ningún partido, pero hay quien piensa que se van a reducir sus votos porque vaya la Presidenta a la boleta en el 2027, entonces no lo quieren aprobar”, explicó.

Reiteró que el propósito central de la reforma es reducir privilegios y destinar mayores recursos públicos a servicios básicos.

“Lo que más nos importa a nosotros es reducir los privilegios y que la gente pueda tener recursos para agua potable, para drenaje, para pavimentación, para luminarias, para lo que deben destinarse la mayor parte de los recursos públicos”, insistió.

Sheinbaum Pardo atribuyó el rechazo opositor a cálculos electorales y no a razones de fondo.

“El PAN, el PRI y MC porque no aprueban nada que venga de nosotros porque ni argumentos hay, y hay otros que han venido con el proyecto que temen reducir su votación”, señaló. Respecto a la postura del Partido del Trabajo, reconoció desconocer las razones de su ausencia en comisiones ni la forma en que el partido votará en el Pleno.

El 24 de marzo, el bloque oficialista había dado el primer paso para dictaminar la iniciativa en comisiones, aunque sin el apoyo del PT, uno de sus aliados tradicionales.

Los senadores por el PT Gonzalo Yáñez y Liz Sánchez, con representación en la comisión de Puntos Constitucionales, no se presentaron a la sesión, lo que dejó al bloque gobernante sin los votos suficientes para aprobar la iniciativa en el Pleno.

Las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI votaron también en contra del dictamen.

En la sesión de comisiones, la Senadora de Morena Guadalupe Chavira reconoció abiertamente que la figura de la revocación de mandato implica la participación de la imagen presidencial en el proceso electoral.

“Está claro que la Presidenta de la República es la mejor evaluada en América Latina, pero también nosotros no podemos confiarnos y pecar de soberbia”, afirmó.

La oposición respondió con críticas.

El Senador panista Ricardo Anaya Cortés aseguró que la iniciativa “es la más chafa, pobre y peor elaborada” y advirtió que el bloque gobernante no contaría por el momento con los votos necesarios para su aprobación.

La Senadora priista Claudia Anaya Mota evocó la figura de Andrés Manuel López Obrador para ilustrar el riesgo que, a su juicio, representa la reforma.

“Con esta reforma se quiere institucionalizar a la chachalaca”, expresó.

La también Senadora del PRI Carolina Viggiano Austria acusó a Morena de utilizar el resto de las disposiciones como distractor.

“Quieren revocación de mandato, eso es lo que quieren, para que la Presidenta haga campaña con recursos públicos”, reclamó.

El Senador por MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó que la reforma “permite expresamente que la titular del Ejecutivo Federal promueva el voto a su favor”, lo que, a su juicio, rompe con el principio de equidad en la contienda electoral.

“La responsabilidad de la Presidenta no es levantar a Morena, es levantar al País”, sentenció Colosio Riojas.