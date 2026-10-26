Sheinbaum defiende recorte a estímulo fiscal, ante paro de transportistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reducción del estímulo fiscal para las empresas de autotransporte de carga que motivó la convocatoria a un paro nacional, al señalar que la medida alcanza solo a 170 contribuyentes y no afecta a los pequeños transportistas.

Este lunes se registró presencia de manifestantes en carreteras de seis entidades del País, sin cierres a la circulación.

“Eso sólo afecta a 170 empresas. Pueden deducir hasta 250 millones de pesos, ya no hasta 300 millones de pesos. Es una afectación pequeña”, sostuvo Sheinbaum Pardo al responder respecto a la justificación de las protestas.

El Gobierno federal redujo de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo que permite acreditar hasta el 50 por ciento del pago de peajes contra el Impuesto Sobre la Renta.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la modificación dejará fuera del beneficio al 6 por ciento de las empresas que lo utilizan.

Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda, informó que el estímulo representa 13 mil 900 millones de pesos y que la reducción del límite permitirá obtener 4 mil 500 millones de pesos adicionales para las finanzas públicas durante 2027.

Según las cifras presentadas por la SHCP, 2 mil 580 contribuyentes utilizan el beneficio.

De ellos, 170 concentran el 94 por ciento de los recursos, equivalentes a 9 mil 400 millones de pesos, mientras que los restantes 2 mil 410 reciben el 6 por ciento.

El estímulo promedio para las 170 empresas asciende a 26 millones de pesos.

Amador Zamora señaló que la modificación mantendrá el beneficio para el 94 por ciento de los contribuyentes, incluidos los operadores independientes conocidos como hombres-camión.

Explicó que el pago de peajes ya puede deducirse como costo de operación y que, desde 2002, también puede acreditarse contra el ISR, esquema que calificó como un doble beneficio fiscal.

Indicó que el sector del autotransporte recibió durante 2025 apoyos fiscales por alrededor de 115 mil millones de pesos, principalmente mediante el acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al diésel, estímulos por cuotas de peaje y facilidades administrativas.

Sheinbaum Pardo explicó que el beneficio fue establecido en 2002, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, sin un límite de ingresos para las empresas beneficiarias, y que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se fijó un umbral de 300 millones de pesos.

Sostuvo que la modificación para 2027 se concentra en las grandes empresas y no afecta a los propietarios de una o dos unidades de transporte, quienes podrán seguir accediendo al estímulo.

“Es importante que sepa la gente que la principal razón por la que están movilizando es esta disminución de las deducciones de 300 millones a 250 millones de pesos, pero afecta a un número muy pequeño de las grandes empresas del transporte”, afirmó.

La Presidenta descartó que el ajuste tenga repercusiones en los precios de los productos básicos.

“No tienen ningún efecto ni en la canasta básica, ni en la operación del transporte de carga a nuestro País”, sostuvo.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos reportó presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas que administra, sin cierre a la circulación en la plaza de cobro Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro, en ambos sentidos, ni en la plaza de cobro Alpuyeca de la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Cuernavaca.

El organismo informó que hubo reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, plaza de cobro Antonio Dovalí Jaime, dirección Cosoleacaque.

La Guardia Nacional reportó concentraciones en la carretera Toluca-Atlacomulco, en el Estado de México; la Matehuala-Monterrey, en Coahuila; el bulevar Aeropuerto, en Guanajuato; la autopista León-Aguascalientes, en Aguascalientes; y la Villahermosa-Cárdenas, en Tabasco. También se registró presencia de transportistas en vías de Morelos y Veracruz.

Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Gobernación mantuvo comunicación con la mayoría de las organizaciones del autotransporte y que los inconformes fueron convocados a una reunión con funcionarios de la SHCP y de la SEGOB a las 11:00 horas de este lunes.

Agregó que las demandas de seguridad carretera se atienden mediante reuniones permanentes de los transportistas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la GN.