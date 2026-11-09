Sheinbaum deja a la FGR definir si procede encarcelar a Taddei por contrataciones del INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos suficientes para encarcelar a Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, ante los señalamientos de presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo.

También exigió a los integrantes del Consejo General reducir sus remuneraciones y transparentar las adquisiciones.

En Palacio Nacional, fue cuestionada respecto a la posibilidad de un acuerdo político que evitara la prisión de Taddei, por el costo electoral que podría representar para el oficialismo esa imagen en plena campaña.

“Pues eso lo determina la Fiscalía. Si hay suficientes elementos para un procedimiento penal, pues tiene que definirlo, y administrativos, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, para eso hay instituciones”, respondió.

La Presidenta había solicitado previamente que la Auditoría Superior de la Federación y la FGR investiguen las contrataciones del INE, en particular las relacionadas con materiales electorales y los lineamientos que, según denunció, favorecieron la concentración de contratos en determinadas empresas.

Sheinbaum Pardo pidió que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revise la información pública disponible sobre esas adquisiciones, aunque reconoció que las auditorías al organismo autónomo no corresponden formalmente a esa dependencia.

Sostuvo que las investigaciones deben esclarecer las posibles irregularidades y garantizar transparencia en las contrataciones del Instituto, al margen de las relaciones políticas de los funcionarios involucrados.

En el mismo intercambio, distinguió esas indagatorias de las demandas laborales de los trabajadores de los módulos de atención ciudadana del INE, quienes mantienen inconformidades salariales.

“Eso es distinto. Lo del paro este de los trabajadores de módulos lo tiene que atender el Consejo del INE, las buenas condiciones de trabajo de estos trabajadores”, señaló.

Demandó además que los consejeros electorales no perciban remuneraciones superiores a las de la titular del Poder Ejecutivo Federal, luego de que se le planteara que algunos integrantes del Consejo General reciben más de 260 mil pesos mensuales.

“Que se bajen el sueldo, los consejeros que se lo bajen más”, expresó.

El llamado al recorte ocurrió en medio de las inconformidades de trabajadores del INE que han planteado un paro de labores para exigir mejores remuneraciones, ante un incremento salarial de 6 por ciento ofrecido hasta ahora por el Instituto.

La Presidenta acusó que desde la gestión de Lorenzo Córdova se establecieron lineamientos con especificaciones técnicas que restringen la competencia entre proveedores y encarecen los procesos electorales, con requisitos sobre las dimensiones de las urnas, el tipo de grapas utilizadas en su fabricación y las características de las tintas empleadas en los chalecos del personal electoral.

“No puede ser que una urna cueste 10 pesos en un Estado y cueste 20 pesos en otro Estado cuando son las mismas urnas, porque así está”, afirmó.

Sobre esa base, planteó que los actuales consejeros aprovechen su autonomía para modificar las reglas de adquisición.

“Que los nuevos consejeros estén a la altura y que puedan definir, en mi opinión, porque ellos tienen autonomía, también hay la complicidad por omisión, que tengan que abrir todo este proceso para que haya total transparencia en las contrataciones”.

Sostuvo que las próximas licitaciones, incluidas las vinculadas con los comicios de 2027, deben ampliar la participación de empresas y evitar la concentración de contratos.

“Que ahora que se va a licitar para las urnas, para chalecos, para todo lo que se va a licitar, que sea transparente, que haya competencia, que participen 100 empresas y pueden participar en vez de dos”, planteó.

Anunció también que, una vez concluidas las elecciones, volverá a presentar su propuesta de reforma electoral, luego de que no prosperaran las modificaciones que impulsó para reducir el financiamiento de los partidos, cambiar el sistema de representación proporcional y disminuir el costo de los comicios.

Atribuyó el rechazo de esos cambios a la resistencia de los partidos políticos a modificar las reglas de asignación de legisladores plurinominales.

En la misma conferencia, Sheinbaum Pardo reconoció que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, respaldó públicamente a Taddei cuando fue designada consejera presidenta del INE, aunque sostuvo que ese aval no impide cuestionar su actuación posterior.

La admisión ocurrió después de que se reprodujera una declaración del ex Presidente en la que defendía la trayectoria y la honestidad de la ex funcionaria, así como el procedimiento mediante el cual llegó al cargo en 2023.

“Sí, la avaló (AMLO)... y luego (Taddei) traicionó”, respondió.

Sheinbaum Pardo argumentó que una persona puede recibir inicialmente una valoración favorable y después actuar de manera distinta a lo esperado.

Rechazó que la designación de Taddei pueda atribuirse exclusivamente a Morena y recordó que llegó a la presidencia del INE mediante un sorteo realizado en la Cámara de Diputados.

Para sostener su argumento, el equipo presidencial exhibió una votación legislativa de marzo de 2023 relacionada con el procedimiento de insaculación de consejeros electorales, con 460 votos a favor, 24 en contra y 16 ausencias; entre los votos favorables aparecieron legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD, mientras que los 24 votos en contra correspondieron a Movimiento Ciudadano.

“Esta cosa que han querido decir de que ella era de Morena Además les voy a decir una cosa, cualquiera que sea de cualquier partido político y en particular de Morena, si comete un acto de corrupción, tiene que ser sancionado”, afirmó.

Pidió que se investiguen tanto las contrataciones realizadas durante la gestión de Taddei como las disposiciones establecidas en administraciones anteriores que, según sostuvo, favorecieron a determinados proveedores.