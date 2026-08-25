Sheinbaum deja en manos de Enrique Inzunza decidir sobre su licencia como Senador

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde al Senador Enrique Inzunza Cázarez decidir sobre su permanencia en el cargo, luego de los señalamientos formulados en su contra por autoridades de Estados Unidos.

La postura fue expuesta durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Sostuvo que, en caso de existir elementos que ameriten una investigación formal, corresponderá a la Fiscalía General de la República determinarlo, en el marco de su autonomía constitucional.

Subrayó que las decisiones respecto a funcionarios mexicanos deben adoptarse en territorio nacional y no a partir de determinaciones de gobiernos extranjeros.

“Ya le corresponde a cada quien, tiene que hacer una decisión. Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa hoy con licencia, considero lo mismo. Primero tiene que haber, en todo caso, si así lo decide la Fiscalía, una investigación en curso”, declaró Sheinbaum Pardo.

Insistió en que cualquier señalamiento debe ser revisado por las autoridades mexicanas y remarcó que “aquí decidimos las y los mexicanos, ningún gobierno extranjero debe decidir por México”.

El caso de Inzunza Cázarez, Senador de Morena por Sinaloa, se inscribe en las investigaciones relacionadas con 10 personas originarias de esa entidad señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Entre los nombres mencionados figura también el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El legislador ya había rechazado previamente los señalamientos y sostuvo que no existían motivos para solicitar licencia al cargo que ocupa en el Senado de la República.

El pronunciamiento de la Presidenta de la República ocurrió un día después de que reiterara que la FGR mantiene abiertas investigaciones contra las personas señaladas por Estados Unidos, y que será esa instancia la que determine si existen elementos para proceder en cada caso.