Sheinbaum descalifica marcha para exigir medicinas; asociación pide que Presidenta se disculpe por mentir

Luego de que pacientes con cáncer, familiares y ciudadanos marcharon ayer en la Ciudad de México y otras entidades para exigir abasto de medicamentos, la Presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la movilización al considerar que fue liderada por la diputada panista Margarita Zavala.

“Ayer eso de la marcha de medicamentos, Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto, estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud, ayer pedí que me enviaran fotos de todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer”.

“El martes próximo damos el banderazo de salida a las rutas de la salud, donde todas las entidades vinculadas con el o que tienen el IMSS-Bienestar, tienen ya sus camionetas de la salud, de las rutas de la salud para garantizar la distribución de medicamentos ya adquiridos“, indicó la mandataria federal.

En tanto, la asociación civil Nariz Roja respondió que la mandataria federal miente y está buscando “desviar la atención del objetivo de la marcha” con la asistencia de la panista Margarita Zavala.

“Si nos demuestra que la diputada encabezaba la marcha como mencionó esta mañana cerramos la asociación y pedimos disculpas públicas , si ella mintió que acepte el desabasto y se disculpe con todos los participantes entre ellos niños con cáncer y sus familias”.

“Ya basta de politiquerías y que busquen como no aceptar sus errores y su irresponsabilidad”, publicó la asociación en su cuenta oficial de X.

Marchan por medicamentos

Pacientes y ciudadanos marcharon para exigir que el gobierno federal cumpla con la promesa del abasto de medicamentos. Bajo el lema “queremos salud”, las movilizaciones fueron convocadas por Nariz Roja y Con Causa, organizaciones que apoyan a personas que padecen enfermedades oncológicas.

Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, señaló que las autoridades informaron que las medicinas llegarían en julio pero no fue así, y luego les dijeron que sería entre el 15 y el 20 de agosto, pero “al no tener garantías de que esto sucediera” fue que se convocó a la marcha.

Los manifestantes se reunieron en el Ángel de Independencia y marcharon en dirección al Zócalo capitalino. Vestidos de blanco, con peluches como símbolo de los menores de edad que no han podido acceder a medicamentos oncológicos y con pancartas con mensajes como “Gobierno federal: no hay quimios, nos están matando”.

A mediados de junio, la organización Nariz Roja amenazó con realizar bloqueos de calles y aeropuertos si el gobierno federal no da a conocer los comprobantes de entrega de medicamentos oncológicos a hospitales y si no atiende el problema de desabasto de insumos.