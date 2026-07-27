Sheinbaum descarta afectación electoral a Morena en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que los señalamientos contra integrantes de Morena hayan afectado las preferencias electorales del partido en Sinaloa rumbo a los comicios de 2027, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sustentó su afirmación en una medición difundida durante la semana previa, que ubicó a Morena con 38 por ciento de la intención de voto, por encima del resto de las fuerzas políticas.

“Cada quien puede tener sus opiniones, pero lo importante a veces son las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas de lo que piensa la gente de un partido político o de otro?”, expresó.

El posicionamiento se produjo después de que autoridades de Estados Unidos presentaran cargos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de la entidad por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La acusación sostiene que los señalados habrían recibido sobornos para proteger a la facción conocida como “Los Chapitos” y facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Rocha Moya, quien negó los cargos, solicitó licencia el 2 de mayo de 2026 para enfrentar las investigaciones sin fuero constitucional.

La Fiscalía General de la República abrió una indagatoria y revisa la información remitida por las autoridades de Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo rechazó que su administración proteja a funcionarios acusados de mantener vínculos con organizaciones criminales y aseguró que las autoridades procederán si encuentran pruebas.

“No encubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía tiene pruebas o el Gabinete de Seguridad tiene pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede”, afirmó.

Sostuvo que esa posición fue comunicada a las instituciones responsables de investigar posibles nexos entre autoridades y grupos delictivos.

“El Gabinete de Seguridad lo sabe porque siempre ha sido mi posición y la Fiscalía General de la República actúa en consecuencia. Eso es lo primero”, señaló.

La Mandataria nacional también pidió no estigmatizar a los habitantes de Sinaloa por el origen de organizaciones criminales ni por la cobertura mediática respecto a la violencia y los señalamientos políticos en la entidad.

“A veces se estigmatiza un Estado, un Municipio, porque alguien nació ahí, porque algún grupo delictivo lleva el nombre, pero en Sinaloa hay hombres y mujeres trabajadores de primera que salen adelante siempre y que no tienen por qué ser estigmatizados”, expresó.