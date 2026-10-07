Sheinbaum descarta atentado contra Gobernador de Nayarit tras desplome de jet

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el desplome de un avión ejecutivo de uso frecuente del Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, haya sido consecuencia de una amenaza o de un atentado, y atribuyó el incidente a un desperfecto técnico.

“No tenemos información de que haya alguna amenaza. No sé si fue caída como tal, más bien tuvo un desperfecto por lo que sé, pero no que se cayó la avioneta. No hay nada que tenga el Gabinete de Seguridad que lo asocie a una situación en contra del Gobernador”, expresó.

La declaración se produjo luego de que Grupo Reforma publicara este 7 de octubre que el desplome de un jet privado Cessna Citation 501, con matrícula XB-BAR, evidenció el uso cotidiano de esa aeronave por parte de Navarro Quintero y de su familia.

La caída ocurrió el 4 de octubre en el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit.

En el percance murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados.

La aeronave realizaba un vuelo de Tepic, Nayarit, a Aguascalientes, Aguascalientes, presuntamente para recoger a la hija del Gobernador, quien se encontraba en esa entidad.

El posicionamiento de la Presidenta contrasta con la línea de investigación anunciada por la Fiscalía General de Nayarit, que el 5 de octubre informó que indagaba si el desplome pudo tratarse de un atentado contra Navarro Quintero, luego de que las autoridades detectaran que integrantes del crimen organizado vigilaban sus movimientos y conocían con anticipación su agenda de vuelos.

El avión era operado por una empresa cuya actividad comercial registrada corresponde a la compra-venta de maquinaria y equipo para servicios y actividades comerciales, además de otros servicios científicos y técnicos.

La propietaria es la compañía CABJE, registrada en Metepec, Estado de México, y que aparece en el padrón oficial de proveedores del Gobierno de Durango.

Por el tipo de matrícula, la aeronave está destinada a uso privado y no puede ser rentada.

Navarro Quintero se suma a una lista de figuras de Morena señaladas por el uso de vuelos privados, entre quienes figuran la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; el Senador Gerardo Fernández Noroña, y el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

La investigación de la Fiscalía de Nayarit respecto a las causas del desplome continúa abierta, mientras el Gobierno federal mantiene la postura de que no existen elementos que vinculen el accidente con una agresión dirigida contra el Mandatario estatal.