Sheinbaum descarta cambios en su Gabinete a dos años de Gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró el 24 de septiembre de 2026 que, por el momento, no tiene previsto realizar cambios en su Gabinete al cumplirse dos años de su Administración. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, fue cuestionada respecto a posibles ajustes en su equipo de trabajo.

“No, no tengo pensado por el momento hacer cambios”, respondió la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Desde el inicio de la actual Administración se registraron relevos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

En marzo de 2025, Rogelio Ramírez de la O dejó la SHCP y fue sustituido por Édgar Amador Zamora. En noviembre del mismo año, Ernestina Godoy Ramos salió de la CJEF para incorporarse a la Fiscalía General de la República (FGR).

En diciembre de 2025, Esthela Damián Peralta asumió la CJEF, aunque dejó el cargo en abril de 2026 para realizar trabajo político en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027. En su lugar fue designada Luisa María Alcalde Luján.

Ese mismo mes, Citlalli Hernández Mora dejó la Secretaría de las Mujeres para incorporarse a tareas electorales de Morena. En mayo de 2026, Julio Berdegué Sacristán salió de la SADER, donde fue relevado por Columba López.

La Secretaría de las Mujeres permaneció varios meses sin titular, hasta que Laura Itzel Castillo Juárez asumió el cargo en septiembre de 2026.

A estos movimientos se sumó el de Carlos Torres Rosas, quien en junio de 2026 dejó la Secretaría Técnica del Gabinete y la coordinación de los Programas para el Bienestar para asumir la dirección de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Se trató de un relevo dentro de la Administración Federal, aunque no correspondió a una Secretaría de Estado.

En la misma conferencia, la mandataria nacional se refirió al cierre de la gira que realizó durante septiembre por las 32 entidades del país para presentar informes estatales con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Sheinbaum Pardo aclaró que el acto programado para el 27 de septiembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México no será una movilización nacional, sino la asamblea correspondiente a la capital y el cierre de su recorrido por el país.

“Es el informe de la Ciudad de México, que hemos hecho en la Ciudad de México. Con eso cerraríamos las 32 entidades de la República. Es aquí en el Zócalo a las 11 de la mañana”, indicó la presidenta de la República.

Tras concluir la gira, Sheinbaum Pardo retomará los informes semanales y las visitas a los estados para supervisar obras y otras acciones de Gobierno.