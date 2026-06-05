Sheinbaum descarta desalojo de la CNTE y defiende alzas salariales históricas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó desalojar el plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene en la Ciudad de México, al argumentar que esa acción respondería a una provocación.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia mañanera celebrada en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación... No vamos a desalojar, porque eso es lo que quieren”, afirmó.

Defendió las concesiones económicas otorgadas al magisterio durante su administración y sostuvo que los incrementos salariales aplicados en los dos primeros años de su gobierno no tienen precedente histórico.

“Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente, dos años, uno 10 por ciento y el otro 9 por ciento”, señaló.

Sheinbaum Pardo contrastó esas cifras con los incrementos del llamado “periodo neoliberal”, cuando los aumentos al magisterio oscilaban entre 3 y 4 por ciento, apenas equivalentes a la inflación.

Sheinbaum Pardo también defendió la propuesta que el Gobierno federal presentó a la CNTE el 4 de junio en la Secretaría de Gobernación: fortalecer el PensionIssste—la única Afore totalmente pública del País— y crear una aseguradora pública dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a personas retiradas.

Adelantó que esa iniciativa se impulsará independientemente de la postura de la Coordinadora.

“Es una nueva propuesta que se hizo, y que de todas maneras la vamos a impulsar porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado”, expresó.

La propuesta fue presentada en una reunión encabezada por Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acompañado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, y Mario Delgado, Secretario de Educación Pública.

Según un comunicado de la Segob, Batres planteó que el PensionIssste “puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales”.

La CNTE, sin embargo, rechazó que la propuesta cubra su demanda central: la abrogación de la reforma a la Ley del Issste de 2007, que sustituyó el régimen solidario de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas mayoritariamente por Afores privadas.

La Coordinadora exige además un aumento salarial de 100 por ciento y una reunión directa con la presidenta.

“En estas tres mesas hemos puntualizado que nuestra demanda central a nivel nacional es una jubilación digna”, declaró Yenny Pérez, lideresa de la Sección 22 en Oaxaca.

El Gobierno federal reconoció su imposibilidad financiera para regresar al sistema solidario previo a 2007.

Mario Delgado explicó que satisfacer esa exigencia requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del Producto Interno Bruto nacional.

“Ni México ni ningún otro País del mundo tiene la posibilidad, de algún lado, de 20 puntos del PIB para poder regresar al sistema solidario”, afirmó.

En paralelo a las negociaciones, la CNTE intensificó sus movilizaciones.

El 4 de junio maestros tomaron durante cuatro horas la caseta de Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca, así como la caseta de Puente de Vigas en la autopista Naucalpan-Tlalnepantla.

En Guerrero, la Coordinadora tomó la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol y otra en la Iguala-Cuernavaca, mientras que en Baja California, docentes bloquearon por varias horas la garita de El Chaparral, principal cruce fronterizo entre México y Estados Unidos en Tijuana.

Analistas consultados cuestionaron la estrategia del Gobierno federal.

Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, advirtió que el Gobierno “ha cometido el error de pensar que va a poder apaciguarlos cediéndoles cosas”, y sostuvo que la CNTE repite desde hace cuatro décadas la misma estrategia de presión para obtener beneficios.

Para Erik Avilés, director de Mexicanos Primero en Michoacán, la dinámica responde al modelo operativo de la Coordinadora: “movilización, negociación, repliegue”.

Según estimaciones oficiales, los aumentos salariales del año anterior —9 por ciento retroactivo al 1 de enero más un punto porcentual adicional a partir de septiembre— implicaron un gasto anual de 36 mil millones de pesos.

A ello se sumaron 800 millones de pesos destinados a procesos de basificación y regularización laboral durante las negociaciones del ciclo anterior, y el pago posterior de adeudos a mil 600 docentes de la Sección 22 de Oaxaca, acordado entre la SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad.

Sheinbaum Pardo indicó que el diálogo con el magisterio continúa a través de mesas tripartitas entre autoridades federales, gobiernos estatales y representantes docentes, mecanismo que, en su visión, permite atender demandas específicas por entidad federativa.