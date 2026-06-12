Sheinbaum descarta diálogo con la CNTE y llevará consulta directamente a las escuelas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el sentido de mantener las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y anunció que, a partir de agosto, el Gobierno federal llevará directamente a los planteles escolares la discusión de los principales temas del magisterio, al considerar insuficiente la interlocución con las dirigencias sindicales.

“Hubo diálogo hasta hace dos días, pero qué caso tiene el diálogo si se siguen manteniendo en la misma posición. Aquí hemos hecho varios planteamientos, además en la mesa dicen una cosa y luego hacen otra cosa afuera”, declaró durante su conferencia de este viernes.

Anunció que la consulta se desarrollará escuela por escuela, aprovechando las reuniones previas al inicio del ciclo escolar, con el propósito de recoger la opinión de más de un millón de docentes en todo el País.

El primer tema sometido a consulta será la sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo que regula el ingreso, la promoción y la movilidad laboral de los docentes y que carece de respaldo generalizado entre el magisterio.

“Sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras”, afirmó.

“Vámonos directo, para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida”, agregó.

Sheinbaum Pardo rechazó que la solución al conflicto sea retornar al esquema previo a la reforma educativa de 2013, en el que sindicatos y autoridades estatales decidían sobre plazas, ascensos y cambios de adscripción.

Sheinbaum Pardo señaló que ese modelo generó prácticas de corrupción y favoritismo, y advirtió que las decisiones deberán surgir de la opinión directa de los docentes.

“No es que estén muy de acuerdo en que regresen las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados. Eso generó muchísima corrupción. Es mejor que decidan las maestras y los maestros”, sostuvo.

Respecto a una de las principales demandas de la CNTE —la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007 y el retorno a un sistema solidario de pensiones—, destacó los avances alcanzados, entre ellos la creación de un fondo de pensiones del bienestar, el fortalecimiento del Pensionissste y la reducción de comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro.

Pese a ello, la Coordinadora rechazó dichas propuestas.

“Ellos a todo dicen que no, pero quieren regresar a esa circunstancia de las comisiones”, señaló.

Mientras el Gobierno federal anunciaba su nueva estrategia de consulta directa, el magisterio disidente intensificó sus movilizaciones en varios estados del País.

En Chiapas, cientos de docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon la madrugada del 11 de junio la carretera de acceso al Aeropuerto Ángel Albino Corzo, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, donde quemaron neumáticos en señal de protesta y retuvieron durante más de dos horas a viajeros, incluidos menores de edad.

En Baja California, docentes de la CNTE bloquearon las aduanas de exportación en Tijuana y Ensenada, impidiendo el paso de camiones de carga hacia Estados Unidos.

En Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Morelos y Baja California Sur también se registraron marchas, bloqueos carreteros y plantones.

Para este viernes, la CNTE programó un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, de las 10:00 a las 14:00 horas en la Ciudad de México, aunque la Coordinadora reconoció que la presencia sería reducida debido a otras actividades programadas para ese día.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó sobre posibles afectaciones al tránsito en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, y recomendó rutas alternas como las avenidas Chapultepec e Insurgentes, el anillo Periférico y el Eje Central.

El líder de la Sección 7 de Chiapas, Isael González, exigió a Sheinbaum Pardo cumplir con su promesa de campaña de abrogar la reforma al ISSSTE de 2007.

“Si no iban a poder, ¿por qué engañaron a los maestros? ¿Por qué generaron una esperanza en la que muchos creímos?”, declaró tras la marcha que partió de Taxqueña con destino al Estadio Ciudad de México.

González también advirtió que, de no haber respuesta, el movimiento podría trasladar sus protestas a Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, ciudades sede del Mundial de Futbol 2026.

Por la tarde del 12 de junio, la Coordinadora celebraría su Asamblea Nacional Representativa, en la que analizaría las siguientes acciones del movimiento.

Entre los escenarios contemplados figuraba un “repliegue táctico” que implicaría el levantamiento del plantón instalado desde hacía 19 días en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.