Sheinbaum descarta fracturas en la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que existan divisiones o rompimientos al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, en un pronunciamiento formulado al cierre de su Segundo Informe de Gobierno.

El mensaje se registró en medio de versiones sobre una fractura en el oficialismo, alentadas por la crisis política en Sinaloa y por los episodios protagonizados por figuras vinculadas al obradorismo.

“Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos. Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, afirmó.

El pronunciamiento ocurrió después de que la crisis sinaloense colocó públicamente la discusión respecto a una posible ruptura política entre la Presidenta y el grupo identificado con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rubén Rocha Moya, cercano a López Obrador, regresó el 21 de agosto de 2026 a la Gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia, sin informar previamente a la Presidenta de la República y pese a las investigaciones abiertas luego de los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos respecto a presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado.

La decisión provocó un cierre de filas de Morena y sus aliados alrededor de Sheinbaum Pardo, mientras el Gobierno federal se deslindó de la reincorporación.

La Presidenta calificó posteriormente la medida como “imprudente”. Rocha Moya permaneció 34 horas en el cargo y solicitó una nueva licencia.

Ante las versiones de que López Obrador habría alentado el regreso del Gobernador con licencia, Sheinbaum Pardo negó haber conversado con el ex Presidente respecto al caso y calificó esa interpretación como “política ficción”.

Sin mencionar por nombre a Rocha Moya, a López Obrador ni a López Beltrán, Sheinbaum Pardo llamó a sus correligionarios a preservar los principios con los que la Cuarta Transformación llegó al poder.

“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un Gobierno que esté al servicio del pueblo”, expresó.

“No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”.

Sostuvo que la permanencia del proyecto depende de mantener esos principios y vinculó la unidad interna con los resultados de su Administración.

Tras el mensaje presidencial, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, aseguró que existe unidad en el movimiento.

“Mantenemos la unidad en el movimiento, y eso es muy importante, y qué bueno que ella refrendó, para que nadie se equivoque”, declaró.

Montiel Reyes agregó que la cohesión interna se verificará en el próximo proceso electoral.

“Nosotros vamos a mantenernos unidos, porque, esencialmente, lo que más importa es el bienestar del pueblo de México, y la unidad en nuestro movimiento y la unidad para adelante en el proceso electoral va a estar de manifiesto en los hechos”, señaló.

Cuestionada respecto a la necesidad del llamado presidencial, la dirigente partidista atribuyó las versiones de división a actores externos al movimiento.

“Pues más por quienes son los agoreros de la división, porque creen que dividiéndonos van a lograr algo, pero ni nos van a dividir ni van a detener el avance de la transformación”, respondió.