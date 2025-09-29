Sheinbaum descarta ‘fuego amigo’ y ‘filtración’ de documentos contra Adán Augusto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno no filtró documentos respecto a las presuntas irregularidades de los ingresos del Senador Adán Augusto López Hernández y dijo que correspondería al Servicio de Administración Tributaria investigar las presuntas anomalías fiscales.

“En las revelaciones iniciales de este caso, se dieron a conocer documentos que por ser de carácter oficial estarían protegidos por el secreto fiscal, solamente con acceso del contribuyente o del SAT, ¿estos documentos salieron de su Administración?”, le cuestionó un reportero, durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

”No, nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el Gobierno anterior. Acostumbraban en los gobiernos del pasado andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona, si nosotros tenemos algo, alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción [y Buen Gobierno]”, señaló.

“Y si hay algún asunto penal, se presenta la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que está involucrado en el contrabando de combustible, si encontramos algo, se presenta en la Fiscalía, pero nosotros no andamos filtrando documentos, no tenemos por qué andar filtrando nada”, enfatizó.

“¿Usted descartaría que se tratara de un ‘fuego amigo’ de su Gobierno en contra del senador?”, preguntó el periodista.

“Por supuesto. Si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político”, dijo la presidenta.

“Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias, ¿qué clase de gobernante seríamos si estuviéramos con insidias hacia algunos o hacia otros? Si se encuentra algo contra alguien, se presenta la denuncia, si no se encuentra, tampoco vamos a estar a lo que diga un medio, o lo que diga otro medio, o lo que diga la oposición”, comentó Sheinbaum Pardo.

”Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia, si no hay pruebas, pues no, y si la Fiscalía tiene pruebas, pues la Fiscalía avanza, nunca vamos a decirle al fiscal: ‘oiga, no haga esto, por favor, porque va a dañar a un partido político o a una persona’, pues no, no somos así, no somos iguales, por más que quieran decirlo, no somos iguales”, agregó.

“Luego de las revelaciones sobre las presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales del coordinador de Morena en el Senado, cuando usted planteó la posibilidad de que él explicara públicamente qué fue lo que ocurrió, así lo hizo, y al hacerlo reveló abiertamente sus ingresos y también sus declaraciones, con esas cifras se puedo hacer el cálculo y en realidad él habría pagado alrededor del 2.4 por ciento, cuando la tasa es del 15 por ciento, ¿el SAT está investigando o va a investigar esta irregularidad?”, insistió el reportero.

“El Senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare, no hay ningún problema. Siempre el SAT investiga cualquier persona, que aclare Adán Augusto, no hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto”, asentó.

Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, negó, el 26 de septiembre, las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, luego de que una investigación periodística de Televisa reveló, un día antes, que habría recibido 79 millones de pesos de empresas privadas, ingresos que supuestamente no reportó en sus declaraciones patrimoniales.

“¿Percibe que hay fuego amigo?”, le preguntó un reportero, durante una conferencia de prensa, en la sede de la Cámara de Senadores.

”Yo soy un político de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos en el pueblo: ‘a todo santo, le llega su capillita’”, respondió.