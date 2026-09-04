Sheinbaum descarta indagatorias contra ‘Andy’ y Adán Augusto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en Zacatecas, Zacatecas, que no existen investigaciones en contra de Andrés Manuel López Beltrán ni del senador Adán Augusto López Hernández por el caso de huachicol fiscal, según lo informado a la Presidencia de la República por la Fiscalía General de la República (FGR).

La titular del Poder Ejecutivo Federal respondió a un cuestionamiento directo respecto a las menciones reiteradas de ambos personajes en el expediente del contrabando de combustibles. “No hay investigaciones, hasta donde nos ha informado la Fiscalía y la Fiscalía, pues, tiene que informar. Hay varias líneas de investigación en la Fiscalía que las hemos mencionado aquí. Las digo porque la Fiscal las presentó en su momento”, declaró.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la FGR mantiene distintas líneas sobre contrabando y robo de combustibles, y que corresponderá a esa instancia determinar la validez y las pruebas de cualquier mención surgida en testimonios.

Sheinbaum precisó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) únicamente investiga a quienes son o fueron servidores públicos, y que tampoco tiene conocimiento de una indagatoria administrativa contra los dos mencionados. “En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues él no es servidor público. Y en el caso del senador Adán Augusto, pues él fue Secretario de Gobernación, hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación, pero ya si fuera necesario o la Secretaria Raquel Buenrostro pueda informar”, afirmó. López Beltrán es aspirante a una diputación federal y López Hernández es senador de Morena.

La Presidenta de la República detalló que una de las indagatorias se originó por un buque asegurado en Tampico, Tamaulipas, que ingresó combustible amparado con documentación que lo reportaba como nafta, con lo cual se evitaba el pago de impuestos. Un análisis de laboratorio determinó que la carga correspondía a diésel, y el caso se vinculó con pesquisas previas de la FGR y con denuncias presentadas por la Secretaría de Marina (Semar).

Esa misma línea, según explicó, comprende una red que ingresaba combustible desde Estados Unidos sin cubrir contribuciones y lo distribuía en gasolineras del territorio nacional.

Una segunda línea se relaciona con ferrotanques que ingresaban por Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, y por otras aduanas terrestres, con cargas declaradas como sustancias distintas que en realidad contenían diésel o gasolina.

La titular del Poder Ejecutivo Federal añadió que una tercera pesquisa corresponde al robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la extracción ilegal en ductos dentro del territorio nacional.