Sheinbaum descarta intervención militar de EU en México, tras amago de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este domingo que vaya a haber una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, tras los señalamientos de Donald Trump respecto al control de los grupos criminales en el País.

Durante una visita a la refinería de Tula de Allende, Hidalgo, la Mandataria nacional sostuvo que la colaboración binacional es la vía para atender la inseguridad, bajo un esquema de responsabilidad compartida entre ambas naciones.

Los pronunciamientos de Sheinbaum Pardo ocurrieron después de que Trump afirmó en una entrevista con la cadena Fox News, realizada el 3 de enero, que los cárteles del narcotráfico gobiernan México.

El Presidente estadounidense sugirió la necesidad de actuar en territorio mexicano contra las organizaciones delictivas, vinculando estas intenciones a la reciente captura de Nicolás Maduro Moros, quien enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en Nueva York, Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el Gobierno federal mantiene una postura de cooperación en temas de seguridad, pero sin comprometer la soberanía nacional.

“Ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando. Lo más importante es la responsabilidad compartida también. Es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia. Evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México”, declaró.

Respecto a la situación en Venezuela, la Presidenta aseguró que no existen reportes de ciudadanos mexicanos afectados tras la detención de Maduro Moros y reiteró que la política exterior de México hacia Estados Unidos no experimentará cambios.

Aprovechó también el evento para defender la soberanía energética, señalando que el avance en la producción de petrolíferos como gasolina, diésel y turbosina es fundamental para la autonomía del País.



PAN atribuye crisis de Venezuela a régimen autoritario de Maduro

Por otra parte, Jorge Romero Herrera, titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, se pronunció sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela, atribuyendo a la situación actual al régimen autoritario encabezado por Maduro Moros, señalando que la cancelación de la democracia y la represión sistemática fueron los detonantes del colapso institucional en el país sudamericano.

El dirigente del PAN expuso, mediante un comunicado emitido este 4 de enero, que el mandato de Maduro Moros forzó al exilio a millones de personas y generó niveles críticos de pobreza.

Según el líder partidista, la detención del político venezolano en Estados Unidos es consecuencia de un gobierno que vulneró los derechos humanos y desconoció la voluntad popular, por lo que instó a una transición pacífica mediante elecciones libres y la liberación de los presos políticos.