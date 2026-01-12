Sheinbaum descarta intervención militar de EU en México tras llamada con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de sostener este 12 de enero una conversación telefónica con el Presidente Donald Trump.

La Mandataria confirmó que, durante la llamada, Trump insistió en ofrecer ayuda de las Fuerzas Armadas estadounidenses para combatir a los cárteles del narcotráfico, propuesta que rechazó enfáticamente.

“Fue en el tono de ‘si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras Fuerzas en México’, le dije ‘Bueno eso no, ya se le ha comentado varias veces que eso no está sobre la mesa’, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Al ser cuestionada directamente sobre si quedó descartada una acción militar, la Presidenta respondió con un “sí”.

La conversación telefónica, que motivó el retraso del inicio de la conferencia matutina de las 07:30 a las 09:00 horas, se realizó en presencia de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Roberto Velasco Álvarez, Subsecretario para América del Norte de la SRE, y el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Esta llamada constituyó la decimoquinta conversación entre ambos mandatarios desde que Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia.

Según detalló Sheinbaum Pardo, durante el diálogo abordaron diversos temas bilaterales, incluyendo seguridad con respeto a las soberanías, disminución del tráfico de drogas, comercio, inversiones y cooperación bilateral.

“Tuvimos una muy buena conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, escribió Sheinbaum Pardo en su cuenta de la red social X.

Enfatizó los resultados de la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.

Informó que en un año se redujo en 50 por ciento el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos, cifra reconocida por las propias instituciones del Gobierno estadounidense.

Asimismo, reveló que las muertes por consumo de fentanilo en territorio estadounidense disminuyeron 43 por ciento durante el mismo periodo.

Sheinbaum Pardo mencionó a Trump la cantidad de laboratorios clandestinos incautados, el número de personas detenidas y el trabajo conjunto basado en el respeto a las soberanías de ambas naciones.

Respecto a la estrategia de seguridad implementada por su Gobierno, la mandataria nacional destacó que los homicidios dolosos en México se redujeron 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, lo que representa 34 asesinatos diarios menos.

Estos datos, presentados el 8 de enero de 2026 por el Gabinete de Seguridad de México, posicionaron a 2025 como el año con menos homicidios dolosos desde 2016.

La conversación telefónica entre Sheinbaum Pardo y Trump se produjo días después de que el Mandatario estadounidense declarara en una entrevista con la cadena Fox News, emitida el 8 de enero de 2026, que su País comenzaría a “atacar por tierra” a los cárteles mexicanos.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, afirmó Trump, quien además sostuvo que los grupos criminales “están matando a 250 mil o 300 mil personas” en Estados Unidos cada año.

Previo a la llamada presidencial, el 11 de enero, el Canciller De la Fuente Ramírez sostuvo una conversación telefónica con Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, para dar seguimiento al Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.