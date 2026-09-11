Sheinbaum descarta intromisión en INE y cuestiona cambio de color

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el Poder Ejecutivo Federal incurriera en una intromisión en el Instituto Nacional Electoral por la asistencia de la Secretaria de Gobernación a la ceremonia de inauguración de la jornada electoral 2026-2027, y solicitó al INE que explique el cambio de color institucional que adoptó previo a los comicios de 2027.

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante su conferencia de prensa matutina, sostuvo que la presencia de Rosa Icela Rodríguez Velázquez en el acto realizado el 10 de septiembre, correspondió a un acto protocolario al que fueron convocados los tres Poderes de la Unión.

“La Secretaria de Gobernación recibió una invitación del INE y fue, como parte del Ejecutivo, al inicio de la celebración, estuvo también la mesa directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, no fueron los titulares porque tenían sesión, pero todos los poderes estuvieron invitados, como un acto protocolario de inicio de la jornada electoral, pero no tiene que ver con un asunto de intromisión del Ejecutivo en un organismo autónomo que debe coordinar las elecciones”, explicó.

La ceremonia del 10 de septiembre marcó la primera ocasión en que el INE inició un proceso electoral con la Secretaria de Gobernación al frente del acto, desde que el organismo adquirió su carácter autónomo y ciudadano.

A la sesión no acudió ningún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo asistieron tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, respondió ese mismo día a los cuestionamientos respecto a la asistencia de la funcionaria federal y señaló que en todos los procesos electorales se extiende la invitación a los tres Poderes de la Unión.

“No hay nada de extraño y la presencia de la Presidenta en la persona de la Secretaria de Gobernación, pues es bienvenida al Instituto y a cualquier institución”, declaró.

En la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar las razones del ajuste cromático anunciado por el organismo, que sustituirá el rosa mexicano empleado durante 12 años por el tono lila.

El cambio se aplicará en los logotipos oficiales y en la vestimenta del personal del Instituto, incluidos los capacitadores electorales.

“El INE tendría que explicar por qué cambiaron de color, no se entiende. No tengo información de cuál fue el argumento para cambiar el color del INE, previo a la elección, ya iniciada la jornada. Sería muy bueno que la presidenta del INE o los consejeros aclararan todas estas dudas para que no haya ninguna duda del proceso electoral de 2027”, expresó.

“No tenemos conocimiento de cuáles son las razones, una muy respetuosa sugerencia a los consejeros del INE para que puedan dar una conferencia de prensa para explicar todas estas dudas por parte de la población”, asentó.

Taddei Zavala había justificado la modificación con el argumento de que la decisión impactará en el historial del Instituto y evitará que alguna organización o instituto político retome los tonos del organismo electoral.

La consejera presidenta no mencionó al partido Somos, que emplea el color rosa vigente en el INE hasta el 10 de septiembre de 2026.

El logotipo del partido PAZ, antes Partido Encuentro Solidario, es de color morado, tonalidad cercana a la elegida por el Instituto.

El tono lila también fue utilizado por el Gobierno de la Ciudad de México en la infraestructura urbana pintada con motivo del Mundial de Futbol, acompañada de la imagen de ajolotes, intervención que generó críticas.