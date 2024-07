Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de la República electa, aseguró que el actual Poder Judicial de la Federación (PJF) había incurrido en varios actos que beneficiaban a miembros del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa, Sheibaum indicó que el PJF había auxiliado a distintos cárteles de drogas, porque, según ella, había liberado en múltiples ocasiones a familiares de “grandes narcotraficantes”.

“¿Qué me dicen ustedes de estos dos casos que presenta el presidente en la mañanera? De la liberación de los familiares de dos grandes narcotraficantes que se conoce que están involucrados. El Poder Judicial de hoy ya no sólo invade las competencias del Poder Legislativo, al anular leyes con argumentos de procedimiento, no de fondo, sino que además libera delincuentes”, declaró Sheinbaum Pardo.

El mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo reiteró que la reforma al PJF era necesaria para que México avanzara.

Además, AMLO señaló que daría libertad a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se van a sentir libres, no le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político o potentado. Los va a elegir el pueblo y hay que tenerle confianza. El pueblo tiene un instinto certero”, insistió el mandatario nacional.

El 2 de julio de 2024, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la elección popular de mil 600 ministros, jueces y magistrados tendría un costo aproximado de 3 mil a 3 mil 500 millones de pesos y que la organizaría el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el tercer foro para la reforma judicial “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores”, llevado a cabo en Toluca de Lerdo, Estado de México, el legislador explicó que esa cantidad podría cubrirse con parte de los 23 mil millones de pesos que tenía el Poder Judicial de la Federación en fideicomisos, que iban a ser entregados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

“En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y personal del INE, a quien se le faculta esa responsabilidad, pudieran erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos por única ocasión”, enfatizó el político zacatecano.

“Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, la mayor parte de los órganos del estado así lo hemos asumido, con excepción del Poder Judicial y de órganos autónomos”, dijo el senador de Morena, quien también expresó que “el Poder Judicial está violando la disposición contenida en el artículo 127 de la Constitución respecto de las remuneraciones de todos los servidores públicos que están en funciones”.

“De existir mayores ingresos, salarios y prestaciones que los devengados del Ejecutivo federal, una vez que hubiera, que entre en vigencia la reforma, los montos deberán ajustarse”, adelantó Monreal Ávila, quien también subrayó que los ministros, magistrados y jueces en retiro no recibirían pensiones vitalicias, ni haberes de retiro, luego de que entrara en vigor la reforma, pero que “los derechos laborales de los trabajadores serán respetados en la Constitución, pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos y cualquier otra obligación”.

“Más allá de filias o de fobias, es un hecho que la presidencia de Norma [Lucía] Piña [Hernández] ha sido desastrosa para el Poder Judicial, porque, si juzgamos por los resultados ¿qué tenemos ahora? un Poder judicial completamente aislado, sin interlocución con los otros poderes”, expresó Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, durante su colaboración semanal en el programa conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva, transmitido en Radio Fórmula.