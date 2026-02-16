Sheinbaum descarta leer libro de Scherer y llama a presentar denuncias formales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no leerá el libro Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en el que se formulan señalamientos contra integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, y sostuvo que, en caso de existir pruebas de delitos, deben presentarse las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que la crítica y la autocrítica forman parte de la vida pública, pero subrayó que participar en el movimiento de transformación implica actuar con consecuencia y respaldar cualquier acusación con fuentes verificables.

Sostuvo que, a partir de extractos del libro difundidos en medios de comunicación, no observó con claridad cuáles son las fuentes que Julio Scherer Ibarra utiliza para sustentar determinadas denuncias contra personajes vinculados al proyecto político en el poder.

Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder fue publicado por Editorial Planeta y se centra en la experiencia de Julio Scherer Ibarra como consejero jurídico de la Presidencia durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como en episodios clave del sexenio como la creación de la Guardia Nacional, la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos casos de alto impacto político y judicial.

En uno de sus capítulos, el volumen atribuye al ex vocero presidencial y actual coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, presuntas reuniones y vínculos con Sergio Carmona Angulo, señalado como “Rey del Huachicol” y asesinado en 2021, además de financiamientos irregulares a campañas electorales en el norte del País.

Al ser cuestionada sobre estas revelaciones, la Presidenta sostuvo que no prevé que el libro tenga un impacto amplio en la percepción ciudadana y consideró que su alcance se concentrará en redes sociales y en sectores políticos y mediáticos especializados.

“Entonces, no creo que tenga mucho impacto la verdad, sí tiene ahí en la red X y en lo que se llama el ‘Círculo Rojo’, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas; y si tiene una denuncia, pues que la ponga”, expresó.

Sheinbaum Pardo insistió en que los señalamientos deben traducirse en procesos formales ante instancias de procuración de justicia.

Subrayó que en México existe libertad de expresión para la publicación de libros y la difusión de opiniones en medios de comunicación y plataformas digitales, por lo que enmarcó la obra de Julio Scherer Ibarra en el ámbito del debate público.

“Por lo del libro este de Julio, hay libertad de expresión y que se publiquen los libros y todo lo que se quiera en las redes. En los periódicos es nada más un asunto, pues de debate permanente, porque en México tiene que haber debate, apertura, y cada quien que haga sus propias conclusiones”, indicó.

Las acusaciones contenidas en el libro motivaron que Jesús Ramírez Cuevas, jefe de asesores de la Presidencia, rechazara los señalamientos de corrupción y de vínculos con el huachicol fiscal atribuidos a la red de los hermanos Sergio y Julio Carmona.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Ramírez Cuevas sostuvo que nunca ha establecido relaciones personales o políticas con delincuentes, negó haber participado en el financiamiento de campañas con recursos ilícitos y calificó como falsos los supuestos casos de desvío de recursos, relaciones con el crimen organizado y uso de recursos públicos para fines electorales o mediáticos, al tiempo que retó a quienes lo acusan a presentar pruebas ante los tribunales.

La bancada del PRI en el Senado, encabezada por Manuel Añorve, solicitó a la Fiscalía General de la República citar a declarar a Ramírez Cuevas para que responda a los señalamientos relacionados con el huachicol fiscal y el presunto uso de recursos de origen ilícito en campañas de gobernadores, con el argumento de que las imputaciones realizadas por Julio Scherer Ibarra, por su cercanía con el anterior Gobierno, deben investigarse y no quedar en la impunidad.

Desde Morena, el Senador Gerardo Fernández Noroña criticó públicamente a Julio Scherer Ibarra y pidió que enfrente responsabilidades legales por lo que consideró una ruptura con el movimiento que integró en el pasado.

En una transmisión por redes sociales, Fernández Noroña sostuvo que el ex consejero jurídico actuó con deslealtad al publicar el libro, lo acusó de mentir respecto al funcionamiento interno del Gobierno y cuestionó el capítulo en el que se atribuyen a Ramírez Cuevas presuntas maniobras para operar simpatías a favor de la entonces candidata Clara Brugada mediante un programa de compensaciones por 27 mil millones de pesos para electricistas de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como el supuesto acompañamiento político del Sindicato Mexicano de Electricistas durante la campaña por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.