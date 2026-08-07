Sheinbaum descarta motivación política en detención de Ángel Aguirre

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el 7 de agosto de 2026 que la detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, responda a un trasfondo político y sostuvo que deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.

“No, nada, no tiene nada que ver con un tema político, es parte de una investigación”, afirmó la mandataria nacional durante su conferencia matutina.

Aguirre Rivero fue detenido el 6 de agosto de 2026 por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que nuevas evidencias y testimonios apuntan a su posible participación en la destrucción de videograbaciones relacionadas con el caso.

La titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que la captura es resultado de un trabajo que la Fiscalía realizó durante meses, mediante nuevas herramientas de inteligencia, investigación y análisis científico aplicadas incluso a evidencias que ya obraban en las carpetas de investigación.

Sheinbaum Pardo detalló que la FGR retomó testimonios obtenidos desde las primeras indagatorias y otros recabados durante el Gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Según expuso, la dependencia también profundizó en las llamadas telefónicas realizadas la noche del 26 de septiembre de 2014 y en los días posteriores, para reconstruir contactos, horarios, frecuencia de las comunicaciones y vínculos entre las personas investigadas.

“Lo que hizo el nuevo fiscal pues fue revisar con mayor detalle y con otras herramientas de investigación estas llamadas telefónicas y sus vínculos entre unas y otras personas”, explicó la presidenta de la República.

Otra línea de investigación, agregó, está relacionada con uno de los autobuses detenido frente al Palacio de Justicia de Iguala y con la grabación de ese momento.

La mandataria nacional señaló que las nuevas indagatorias llevaron también a búsquedas en territorio y a la detención de personas que anteriormente no habían aparecido como posibles responsables, algunas de las cuales rindieron testimonios ante la autoridad ministerial.

Sheinbaum Pardo evitó revelar mayores detalles y sostuvo que corresponde a la FGR explicar las evidencias que sustentan la captura del ex gobernador y las circunstancias en las que fue ordenada.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reconoció que los padres y las madres de los 43 estudiantes no conocían previamente sobre la detención, debido a la reserva que requieren algunas actuaciones ministeriales. Aseguró que las familias serán informadas sobre cómo se llegó a la captura y adelantó que espera reunirse con ellas a finales de agosto de 2026 para revisar los avances del caso.