Sheinbaum descarta motivación política tras detención de Ruffo Appel

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la detención del ex Gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obedezca a un asunto político, y precisó que la aprehensión es resultado de una investigación de más de un año realizada por la Fiscalía General de la República.

Durante su conferencia matutina celebrada desde Tulum, Quintana Roo, explicó que la red por la que está vinculado Ruffo Appel contaba con agentes aduanales, una empresa y una estructura de distribución ilegal de combustible con presencia en todo el País.

“Es falso que haya un asunto político aquí, es derivado de una investigación que tiene un año en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, declaró Sheinbaum Pardo.

Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y es señalado por su presunta participación en delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante operaciones vinculadas a una empresa de su propiedad.

Hasta el momento suman ocho personas detenidas dentro de esta misma indagatoria.

La Presidenta rechazó además que exista “justicia selectiva” en su Gobierno, luego de que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa calificara de esta manera el proceso contra Ruffo Appel.

Sheinbaum Pardo recordó que, en el marco de investigaciones similares, se ha actuado contra más de 25 presidentes municipales vinculados a redes delictivas o de corrupción, sin distinción del partido político por el que llegaron al cargo.

“No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro sí. De ninguna manera”, afirmó.

Presentó también un video elaborado por la FGR en el que se expone el presunto funcionamiento de la red de contrabando de combustible que derivó en la detención del ex Gobernador.

Sheinbaum Pardo señaló que la FGR mantiene diversas investigaciones en curso y que corresponderá a esa institución definir las resoluciones correspondientes al caso.