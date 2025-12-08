Sheinbaum descarta nuevo envío masivo de capos a Estados Unidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el Gobierno federal tenga contemplado, por el momento, un nuevo envío masivo de presuntos líderes criminales a Estados Unidos, aunque no cerró la posibilidad de que ocurra en el futuro.

Sheinbaum Pardo explicó el procedimiento que sigue el Gobierno de México cuando existe una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Indicó que si la persona detenida no cuenta con una orden de aprehensión vigente en territorio mexicano, se procede a su deportación; en caso contrario, se debe llevar a cabo el proceso formal de extradición.

“No. Lo que hay es que cuando hay una extradición y se detiene a una persona y no tiene, por ejemplo, orden de aprehensión, aquí normalmente se deporta. Eso es lo que ha ocurrido en ese tiempo, si no, pues ya se hace todo el proceso de extradición”, declaró.

Sheinbaum Pardo precisó que hasta el momento no existe ningún acuerdo dentro del Consejo de Seguridad para realizar otra operación de traslado masivo de personas requeridas por autoridades estadounidenses.

“No se tiene contemplado hasta este momento, con el Consejo de Seguridad, algún otro envío masivo, hasta ahorita, eso no quiere decir que no vaya a haber”, añadió.

Las declaraciones de la Presidenta de la República se produjeron en un contexto en el que, según trascendió en medios internacionales, México ejecutó dos operativos para trasladar a 55 presuntos líderes de organizaciones criminales hacia Estados Unidos y existirían negociaciones para una posible tercera entrega.