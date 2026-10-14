Sheinbaum descarta nuevo proceso contra Garduño; ‘es lo que determinaron los jueces’, dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se inicie una nuevo proceso sobre Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración relacionado con el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aseguró que se realizó una investigación muy profunda del caso.

Cuestionada sobre si podría abrirse otra investigación sobre Garduño Yáñez, Sheinbaum descartó otra averiguación ya que la responsabilidad de los hechos relacionados con el incendio de la estación migratoria se investigaron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se efectuó la reparación de los daños.

“Se hizo una investigación muy profunda de las responsabilidades de cada persona y es lo que determinaron los jueces. Se hizo una investigación, se hizo durante el periodo del Presidente López Obrador, la reparación de daños, todo lo que tenía que ver con las víctimas y la investigación de las responsabilidades”, aseguró.



¿Qué pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez?

La noche del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fallecieron 40 personas migrantes y al menos 27 resultaron lesionadas.

De acuerdo con las reconstrucciones del caso, el fuego comenzó después de que algunos migrantes prendieron fuego a colchonetas durante una protesta dentro del área donde permanecían detenidos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a personas encerradas tras una reja mientras el humo se extendía por las instalaciones.

La falta de apertura oportuna de la puerta impidió que quienes estaban dentro pudieran escapar a tiempo.

La investigación penal sobre los hechos abarcó a funcionarios y personal relacionado con la operación del centro, mientras Garduño enfrentó un proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.