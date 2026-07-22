Sheinbaum descarta nuevos aranceles y confía en revisión del T-MEC con Greer

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Secretaría de Economía ya expuso ante el Gobierno de Estados Unidos los argumentos por los cuales no deberían aplicarse mayores aranceles a México, en vísperas de su reunión con el representante comercial estadounidense, Jamieson Lee Greer, programada para este jueves 23 de julio en Palacio Nacional.

“Estamos esperando, tuvo audiencia la Secretaría de Economía la semana pasada, si mal no recuerdo, para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México; pero vamos a esperar el jueves”, declaró durante su conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo precisó que México quedó fuera del esquema de aranceles recíprocos instaurado por el Presidente Donald Trump, y explicó que la nueva ofensiva comercial se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

“Si recuerdan fue el esquema de aranceles recíprocos. En esos aranceles recíprocos, México no estaba porque previamente se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial”, mencionó, quien el 21 de julio ya había descartado la imposición de nuevos gravámenes para el País tras los anunciados contra Canadá y Brasil.

El proceso de revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá arrancó su tercera ronda bilateral el 21 de julio de 2026 en la Ciudad de México, con una duración prevista de tres días y sin la participación de Canadá.

Los equipos técnicos abordan el comercio de acero, aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo, la agricultura y los servicios de pago electrónico. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, recibió a la delegación estadounidense el 21 de julio de 2026, sin la presencia de Greer, quien llegó a México este miércoles.

“El Secretario Ebrard ha expresado que para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo, la cual le ha permitido consolidarse como el mayor exportador a los Estados Unidos, en beneficio de trabajadores y empresas asentadas en el País”, indicó la dependencia federal.

Desde Washington, Greer moderó las expectativas al comparecer el 22 de julio de 2026 ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos.

“Tengo la esperanza de que antes de fin de año podamos tener al menos opciones para que el P(Donald) Trump y los líderes de Canadá y/o México consideren posibles acuerdos provisionales”, dijo, quien advirtió que las reglas de origen y los temas laborales y ambientales requerirán discusiones que se extenderían durante 2027.

El representante comercial también anticipó que su Gobierno anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, derivados de investigaciones sobre el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso.

“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, declaró a la cadena CNBC.

Entre las economías señaladas figuran Canadá, México, Ecuador, Indonesia, Pakistán, la Unión Europea y el Reino Unido.

La urgencia de la administración Trump responde al vencimiento, el 24 de julio de 2026, de los aranceles globales del 10 por ciento impuestos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que solo autoriza gravámenes por un máximo de 150 días.

La Suprema Corte de Estados Unidos anuló en febrero de 2026 el régimen arancelario sustentado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, al considerar que el Mandatario estadounidense no podía invocar esa legislación para imponer impuestos a las importaciones.

El fallo obligó al Tesoro estadounidense a reembolsar a los importadores.

Los ingresos por aranceles alcanzaron su máximo en octubre de 2025, con más de 31 mil 400 millones de dólares, y descendieron a 22 mil millones en marzo y abril de 2026, hasta registrar un déficit de 42 millones de dólares en mayo y una pérdida de 25 mil 600 millones en junio del mismo año.

En junio de 2026, Greer propuso aranceles de 10 por ciento para 16 países y de 12.5 por ciento para otros 44 bajo la Sección 301.

El contexto de la revisión se agravó luego de que la administración Trump se negó, el 1 de julio de 2026, a prorrogar el T-MEC hasta 2042, decisión que activó revisiones anuales y colocó al tratado en ruta de expiración en un plazo de 10 años, salvo que los tres socios acuerden mejoras.

Un día antes del inicio de la tercera ronda, Washington anunció nuevos aranceles sobre productos canadienses por cerca de 20 mil millones de dólares, en respuesta a las medidas de represalia de Ottawa.

Entre las exigencias estadounidenses destaca el endurecimiento de las reglas de origen para limitar el contenido chino en vehículos ensamblados en México. Durante las negociaciones bilaterales de mayo de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso que el 50 por ciento del valor de los vehículos fabricados en América del Norte proviniera de territorio estadounidense.

El déficit comercial estadounidense con México creció 28 mil millones de dólares, un 17 por ciento, hasta alcanzar 197 mil millones en 2025, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Greer ha reconocido públicamente los ajustes internos mexicanos en materia de controles de exportación de bienes de uso dual, propiedad intelectual, modernización del sistema aduanal de ventanilla única y simplificación de requisitos de prueba para equipo de telecomunicaciones, además de las acciones contra la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente. También ha elogiado que México no adoptara medidas de represalia frente a los aranceles estadounidenses.

México llevará 13 temas a la mesa, entre ellos los incrementos arancelarios, las barreras comerciales estatales y la implementación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, con el objetivo central de eliminar los gravámenes del 25 por ciento a los automóviles y del 50 por ciento al acero y aluminio impuestos bajo la Sección 232.

Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores, señaló que entre enero y abril de 2026 el 87 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se realizaron al amparo del tratado.