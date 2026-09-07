Sheinbaum descarta nuevos Programas del Bienestar para 2027

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la creación de nuevos Programas del Bienestar y afirmó que su Gobierno dará continuidad únicamente a los apoyos sociales vigentes, durante la conferencia de prensa matutina de este lunes.

“Ya no hay nuevos Programas del Bienestar”, aseguró, quien precisó que los recursos adicionales del erario se destinarán a los sectores de educación y salud.

Confirmó que este 8 de septiembre presentará ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027 y que el miércoles, la Secretaría de Economía detallará las modificaciones legales que contempla el proyecto.

Sheinbaum Pardo explicó que el Paquete Económico 2027 prevé mayores ingresos públicos sin aumento de impuestos, con el combate a la evasión fiscal mediante esquemas de facturas falsas como uno de sus ejes centrales.

Subrayó que en 2027 el salario de los servidores públicos de alto nivel no aumentará en términos reales y se mantendrá en los niveles de 2024, medida que, según señaló, representará un ahorro “para que pueda haber recursos para Programas de Bienestar”.

La presentación del Paquete Económico 2027 abrirá el periodo de discusión presupuestal en la Cámara de Diputados, donde deberán definirse los montos asignados a cada uno de los programas sociales vigentes, así como a los rubros de educación y salud señalados como prioritarios.