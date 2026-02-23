Sheinbaum descarta participación de EU en operativo que mató a ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue planeado y ejecutado de manera exclusiva por las fuerzas federales mexicanas, aunque reconoció que existió intercambio de información de inteligencia con el Gobierno de Estados Unidos.

Precisó que la cooperación bilateral con el Gobierno estadounidense se basa fundamentalmente en el intercambio de información, y que la responsabilidad operativa recayó íntegramente en las instituciones nacionales.

“Lo que hay es mucho intercambio de información, como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales”, declaró.

Asimismo, desmintió versiones que indicaban que se habría resguardado en un buque de las Fuerzas Armadas tras conocerse la muerte de Oseguera Cervantes.

Según precisó, se encontraba en Sonora realizando una gira de trabajo y posteriormente regresó en avión a la Ciudad de México.

El operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG se realizó el 22 de febrero en Jalisco, según informaron el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades señalaron que la acción fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento sostenidas durante varios meses, en la que participaron el Ejército, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad fueron agredidas por hombres armados, lo que desató un enfrentamiento en el que Oseguera Cervantes resultó herido y falleció mientras era trasladado hacia la Ciudad de México.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su plataforma Truth Social el 23 de febrero, en el que instó a México a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

“Mexico must step up their effort on Cartels and Drugs!”, escribió Trump, en el marco de una publicación en la que también hizo referencia a una entrevista del analista de seguridad Derek Maltz en el programa Fox & Friends.

Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los delincuentes con mayor búsqueda tanto en México como en Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su paradero.

Se le acusaba por tráfico de drogas —principalmente metanfetaminas y fentanilo—, lavado de dinero, extorsión y violencia contra fuerzas de seguridad.

Tras el operativo, se registraron decenas de bloqueos carreteros en diversos estados, quema de vehículos, cancelación de actividades masivas en Jalisco y suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y en el de Colima, hechos que derivaron en la exhortación de Trump a México para que intensificara sus acciones contra los grupos criminales.