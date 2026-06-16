Sheinbaum descarta plazo para que EU entregue expediente contra Rocha Moya

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existe un plazo definido para la entrega del expediente contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado junto con otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos.

“No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición [...] en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición”, declaró.

Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el documento con la solicitud de detención de Rocha Moya, sin embargo, al no contar con las pruebas requeridas, la petición no procedió.

Reiteró su postura respecto a la insuficiencia de evidencias presentadas por las autoridades estadounidenses.

“Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se ha entregado ninguna prueba. En caso de que se rechazara esta solicitud, el Departamento de Justicia, esta oficina tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición”, añadió.

Pese a la negativa del Gobierno de México para detener al Gobernador sinaloense, Sheinbaum Pardo reconoció que la Fiscalía General de la República abrió una investigación propia para determinar si existe responsabilidad penal en el caso.

Asimismo, advirtió que Estados Unidos tiene el derecho de iniciar un juicio formal ante la negativa mexicana de proceder con la detención urgente.

Las acusaciones contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios se formularon hace casi dos meses ante instancias judiciales de Estados Unidos en el marco de una investigación del Departamento de Justicia por presuntos nexos con organizaciones del narcotráfico.