Sheinbaum descarta que morenistas sean informantes de EU ante el Departamento de Justicia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que existan militantes de Morena o funcionarios de ese partido que estén proporcionando información sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado a autoridades de Estados Unidos, luego de que el diario The New York Times publicara un reporte en ese sentido basado en una fuente anónima.
Afirmó que su administración desconoce cualquier colaboración de ese tipo y cuestionó la solidez periodística del reportaje, al señalar que la publicación estadounidense atribuyó la versión únicamente a una fuente no identificada.
“No tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. ¿De qué, además? ¿Cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento? Ninguno”, respondió.
Sheinbaum Pardo cuestionó el rigor de la publicación e identificó como uno de los personajes mencionados al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien rechazó la versión mediante una carta pública.
“Fíjense en la nota. ¿Cómo puede haber una nota en un periódico que se dice de los mejores periódicos del mundo? ‘Me dijeron, una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’. Esa es la nota”, expresó.
Ante la pregunta de si las investigaciones y presiones de Estados Unidos podrían provocar divisiones internas dentro de Morena, la Presidenta sostuvo que su Gobierno carece de cualquier dato que confirme esa hipótesis.
“No sabemos si es cierto porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información. Difícilmente podemos opinar”, afirmó.
En las semanas previas, medios estadounidenses habían publicado reportes sobre investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con presuntos vínculos de políticos mexicanos con organizaciones criminales.
Entre los nombres referidos en esas publicaciones también figuró el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien al igual que Durazo rechazó públicamente los señalamientos y negó encontrarse bajo investigación alguna.