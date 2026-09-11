Sheinbaum descarta que retiro de visa frene candidaturas en 2027

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó durante su conferencia matutina realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el retiro de una visa por parte de Estados Unidos constituya un impedimento para que una persona sea postulada como candidata rumbo a las elecciones de 2027.

Respondió de esa forma al ser cuestionada respecto a si las indagatorias abiertas en Estados Unidos contra políticos mexicanos serán consideradas dentro del nuevo filtro diseñado para evitar la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el otorgamiento o la cancelación de una visa corresponde de manera exclusiva al Gobierno de Estados Unidos, y precisó que únicamente en caso de que ese país aporte pruebas respecto a posibles actividades delictivas, tales elementos podrán ser valorados por las autoridades mexicanas.

“Si tiene visa o no tiene visa, no tiene nada que ver con la elección. Es un asunto del Gobierno de Estados Unidos en sus atribuciones para dar visa a una persona o no. En caso de que muestre alguna prueba que tenga que ver con un asunto delincuencial, pues lo tomarán en cuenta las instituciones mexicanas de acuerdo con nuestra legislación”, afirmó.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, coincidió en que, respecto a investigaciones y sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense, el análisis se realizará con la información que obre en poder de las instituciones mexicanas.

Detalló los alcances de la reforma que estableció el nuevo filtro contra candidaturas ligadas a organizaciones criminales.

Informó que autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia trabajan en una metodología única para evaluar el riesgo de que los aspirantes mantengan vínculos con estructuras delictivas.

Explicó que en ese trabajo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como áreas de inteligencia del Gobierno federal.

El mecanismo permitirá que los partidos políticos entreguen de manera voluntaria al Instituto Nacional Electoral las listas de sus posibles candidatos, con el fin de someterlos a revisión antes de formalizar las postulaciones.

El INE remitirá los nombres a las instituciones participantes, las cuales revisarán la información disponible y determinarán exclusivamente si existe o no un “riesgo razonable” respecto a cada aspirante.

“Cada una de las dependencias en su materia específica puede arrojar información que le permita al partido político tomar una determinación”, explicó Alcalde Luján.

La consejera jurídica precisó que no se entregarán al INE carpetas de investigación ni los datos recabados por las autoridades, sino únicamente la conclusión respecto a la existencia o inexistencia del riesgo.

Aclaró además que el resultado tampoco impedirá de forma automática una candidatura, pues serán los partidos quienes reciban la evaluación y tomen la decisión final sobre la postulación.

El INE ya integró la comisión encargada de operar el mecanismo y deberá establecer las fechas a partir de las cuales los institutos políticos podrán enviar los nombres de sus posibles candidatos para solicitar la revisión correspondiente.