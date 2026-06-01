Sheinbaum descarta que Trump encabece ofensiva contra México y la atribuye a la derecha radical

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que Donald Trump esté detrás de las presiones y señalamientos recientes contra su Gobierno, y atribuyó esa campaña a sectores de la derecha estadounidense que, aseguró, buscan deteriorar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, afirmó que mantiene comunicación permanente con distintas áreas de la administración Trump y confió en preservar una relación de cooperación con Washington.

“Les confieso que yo no creo que sea el Presidente Trump quien anda encabezando esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, declaró.

Sostuvo que detrás de las campañas contra su Gobierno operan grupos ideológicos de ambos lados de la frontera.

“Yo creo que son sectores de la otra derecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México y se juntan con los de la otra derecha en México”, asentó.

Como evidencia de la coordinación bilateral vigente, Sheinbaum Pardo mencionó la reciente visita a México de Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los contactos permanentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, así como la coordinación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el Comando Norte estadounidense.

“Hay mucha comunicación”, señaló.

El domingo, durante la concentración celebrada en el Monumento a la Revolución por el segundo aniversario de su triunfo electoral, Sheinbaum Pardo había acusado al Departamento de Justicia de tratar de intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a los mexicanos, entre ellas las elecciones programadas para 2027.

En ese acto advirtió que México no aceptará injerencias en asuntos internos.

Este lunes, la Presidenta de la República precisó que la postura de su Gobierno no implica romper la relación con Washington, sino establecer límites claros en el marco de la soberanía nacional.

“Cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México, pues lo decimos”, señaló.

Para ilustrar la relación que busca con Estados Unidos, recurrió a una metáfora.

“Son dos vecinos en dos casas distintas. Cuando un vecino quiere entrar a tu casa y quedarse con la cocina y después con la recámara y luego con la orientación de cómo decides dentro de tu familia, pues ahí dices no”.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo también señaló que parte de la campaña contra su Gobierno se desarrolla a través de redes sociales, y acusó la utilización de cuentas automatizadas para influir en la conversación pública.

“Hay bots que se han denunciado muchas veces y los vamos a seguir presentando aquí de cómo orientan la conversación en las redes sociales”, advirtió.

Además, retomó fragmentos de la encíclica del Papa León XIV para alertar sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial, y consideró necesario abrir una discusión pública sobre la concentración de plataformas digitales y su impacto en la formación de la opinión pública.

Sheinbaum Pardo reafirmó que su Gobierno continuará privilegiando la cooperación con Estados Unidos en temas de interés común, pero sin ceder en materia de soberanía.

“Deseamos una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestros principios de defensa de la soberanía y del respeto mutuo”, concluyó.