Sheinbaum descarta reanudar diálogo CNTE-Segob; ordena mesas tripartitas estatales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que se retome el diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación a nivel federal, y anunció que en su lugar se instalarán mesas tripartitas en los estados donde el magisterio disidente mantiene protestas activas.

“Por lo pronto, lo que está planteado son reuniones para la problemática de los estados”, señaló durante su conferencia mañanera, donde precisó que dichas mesas involucrarán a la representación sindical, al Gobierno de México y a las entidades federativas, con participación de la Secretaría de Educación Pública y, en caso necesario, de la Segob.

La decisión se produce en medio de la tercera semana consecutiva de protestas de la CNTE, que mantiene un plantón en diversas calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, espacio donde se instaló el Fan Fest de la Copa del Mundo FIFA 2026.

La Coordinadora inició su huelga nacional el 1 de junio para exigir cambios al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de políticas educativas, entre ellas la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

En su Asamblea Nacional Representativa más reciente, el magisterio disidente ratificó la continuación de la huelga nacional.

“La B sigue vigente con la huelga nacional”, afirmó Yenny Aracely Pérez, integrante de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, al concluir la sesión.

La representante cuestionó además lo que calificó como una “criminalización” de las protestas y la negativa de la Presidenta de México a reunirse directamente con los docentes.

“A 13 días de haber iniciado la huelga nacional de la CNTE, estamos dando una muestra de dignidad de lucha en las calles”, sostuvo.

Para este lunes 15 de junio, la CNTE programó la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México, acción con réplicas previstas en todos los estados donde se mantienen vigentes las protestas.

La Coordinadora también ordenó integrar una comisión de Dirección Política Nacional para reorganizar el plantón capitalino y garantizar la seguridad de sus integrantes.

La jornada del 14 de junio estuvo marcada por incidentes que reflejan la tensión creciente entre el Gobierno federal y el magisterio disidente.

Sheinbaum Pardo fue increpada por integrantes de la CNTE en Aguascalientes, a donde acudió a entregar las becas “Rita Cetina” para útiles y uniformes escolares en la Escuela Primaria “Semblanza Nacional”.

Los docentes abordaron la camioneta de la Presidenta mientras coreaban “Que sube, que baja, la CNTE no se raja” y le entregaron un documento en el que exigían el cese de medidas de represión contra el magisterio y la reinstalación de la mesa de diálogo en la Segob.

Por la noche, la Presidencia canceló la gira prevista de Sheinbaum Pardo en Zacatecas, donde en la Plaza de Armas confluyen maestros de la Sección 34, campesinos y madres buscadoras que habían convocado a sus bases a movilizarse durante el evento.

En paralelo, el debate sobre la eventual desaparición de la USICAMM generó alertas entre especialistas en política educativa.

La SEP propuso a la CNTE una ruta de trabajo para derogar ese organismo y rediseñar los mecanismos de asignación de plazas y ascensos.

Marco Fernández, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, advirtió que el control de plazas debe permanecer en manos del Estado.

“El manejo de las plazas tiene que ser una función del Estado mexicano. En ningún lado del mundo se ve al sindicato de maestros, ni de Chile ni de Colombia, decidiendo quién es maestro”, señaló.

Alma Maldonado, investigadora de políticas educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, consideró que la propuesta abre la puerta a un mayor control político sobre el magisterio.

“Es una distorsión completa de lo que debe ser una responsabilidad del Estado. El sindicato ni tendría que tener ni voz ni voto”, afirmó.

Erik Avilés, de la organización Mexicanos Primero, alertó sobre el riesgo de reinstaurar dinámicas del pasado, como las de las comisiones mixtas que permitieron a los sindicatos asignar plazas mediante criterios no meritocráticos.

“Ahí es donde está el verdadero negocio, en meter gente a cobrar como maestros cuando no lo son”, advirtió.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, la USICAMM asignó 142 mil 539 plazas de un universo de 1.6 millones de maestros de educación básica en el sector público.