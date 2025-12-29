Sheinbaum descarta rebelión en SEP y condiciona permanencia de Marx Arriaga

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la continuidad de Marx Arriaga Navarro en la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública dependerá de la decisión del propio funcionario.

Rechazó la existencia de una rebelión interna en la institución federal tras el llamado de Arriaga Navarro a crear comités de defensa contra una supuesta privatización de la educación impulsada por Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo subrayó que el Gabinete federal trabaja en equipo con el objetivo de avanzar en la Cuarta Transformación.

Respecto a las posturas de Arriaga Navarro, señaló que es normal la existencia de debates internos, pero defendió la labor de Delgado Carrillo al frente de la institución.

”Nadie es portador de las ideas de la Cuarta Transformación. El único es el pueblo de México”, declaró entre risas al ser cuestionada respecto a la presunta fractura.

Esta postura ocurre luego de que el día 25 de diciembre, Arriaga Navarro convocara a través de redes sociales a la integración de los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos.

El funcionario, quien ocupa el cargo desde febrero de 2021, acusó que en la actual gestión persisten prácticas del modelo neoliberal y presiones de organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Fondo Monetario Internacional para orientar la educación hacia el mercado.

Según el manifiesto difundido por Arriaga Navarro, los comités buscan servir como contrapesos reales frente a lo que denominó “operadores políticos” dentro de la institución.

El director de Materiales Educativos, quien coordinó la creación de los libros de texto en 2022, sostuvo que la transformación educativa requiere de una movilización constante del magisterio para defender los valores del obradorismo y evitar el lucro con la capacitación docente y los materiales educativos.

El Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la administración federal continúa con el modelo educativo iniciado por Andrés Manuel López Obrador, garantizando el carácter público, gratuito y laico de la enseñanza.

A pesar de que Arriaga Navarro mostró su apoyo a Delgado Carrillo en julio de 2024, recientemente señaló que “las cloacas de la SEP abandonan el obradorismo”, motivo por el cual instó a refundar el Sistema Educativo Nacional.

La Presidenta de la República reiteró que el legado de López Obrador pertenece al pueblo y que es la ciudadanía quien juzga el trabajo del Gobierno federal.

Mientras Arriaga Navarro instó a sus seguidores a no desanimarse frente a las críticas, Sheinbaum Pardo concluyó que todos los integrantes de su equipo deben trabajar en conjunto para cumplir con el derecho a la educación de las y los mexicanos, asegurando que el pueblo está conforme con el desempeño actual de la institución.