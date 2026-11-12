Sheinbaum descarta represión contra caravanas migrantes, tras amenaza de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el Gobierno de México vaya a reprimir a las dos caravanas migrantes que avanzan por el sureste del País y afirmó que la mayoría de sus integrantes regresa a sus naciones de origen cuando se les informa que no podrán cruzar hacia Estados Unidos.

La respuesta ocurrió horas después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que duplicaría los aranceles a México si no detiene esos contingentes.

Durante su conferencia de prensa matutina, explicó que el Gobierno federal despliega una labor informativa entre quienes integran las caravanas.

“¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad”, expuso.

Añadió que, tras recibir esa información, se busca la manera de que los migrantes regresen de forma segura a sus países o permanezcan en México bajo determinadas condiciones y en un lugar específico.

“Pero la gran mayoría regresa a sus países de origen una vez que conoce que no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos”, reiteró.

Sheinbaum Pardo detalló que una de las caravanas se encuentra en Arriaga, Chiapas, y que se había formado con cerca de 600 personas, de las cuales quedan menos de 100.

La otra, indicó, proviene de Honduras y recibe el mismo tratamiento, con ayuda humanitaria y con base en derechos humanos.

Sostuvo que, desde que Trump asumió su segundo mandato, ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte de México.

Cuestionada respecto a si reforzaría la presencia militar en la frontera sur y cuál sería el tratamiento en caso de que los contingentes avancen hacia el norte, afirmó que no habrá represión.

Señaló que el Instituto Nacional de Migración y corporaciones como la Guardia Nacional tienen amplia experiencia en una labor de acompañamiento para informar a los integrantes de las caravanas, y no de represión violenta.

Alertó además que hay personas que engañan a los migrantes.

“Les dicen que con el resultado electoral en Estados Unidos cambió la política migratoria, lo cual es falso”, añadió.

La advertencia de Trump se difundió la mañana del 12 de noviembre en su red social Truth Social, donde planteó que su país enfrenta de nuevo una presunta invasión tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

“Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren —’¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen—, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

En ese mensaje condicionó la política comercial al control migratorio: “México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, dijo.

En la misma conferencia, Sheinbaum Pardo indicó que su encuentro con Trump podría concretarse en el marco de la reunión del G20 en Mar-a-Lago, Florida, y no en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se realizará en China.