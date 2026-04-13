Sheinbaum descarta reunión con el Rey Felipe VI durante su visita a Barcelona

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia mañanera en el Palacio Nacional, que su viaje a Barcelona, España, no constituye una visita de Estado y que no tiene programado ningún encuentro con el Rey Felipe VI durante su estancia en esa ciudad.

Al ser cuestionada directamente sobre si tenía agendado un encuentro con el monarca español, respondió con un escueto “no”.

Precisó que el motivo de su desplazamiento a España es la cumbre de líderes de izquierda a la que fue convocada, en cuyo marco sí sostendrá un encuentro con el Presidente de ese País, Pedro Sánchez, así como con otros mandatarios de América Latina y representantes de diversas naciones.

Indicó que su agenda en territorio español será de un solo día.

Según sus propias declaraciones, partirá el jueves en la noche, llegará a Barcelona el viernes, también en la noche, debido a la diferencia horaria de ocho horas, y permanecerá en esa ciudad únicamente el sábado, para emprender el regreso a México el domingo.

En el mismo espacio, Sheinbaum Pardo reiteró su postura respecto a la deuda histórica de España con los pueblos originarios de México.

La Presidenta de la República señaló que, de concretarse el encuentro con Sánchez, aprovechará la ocasión para insistir en que el Gobierno español ofrezca disculpas por las atrocidades cometidas durante la Conquista.

“Vamos a seguir insistiendo en que se conozca la verdad de los pueblos originarios, la visión de los pueblos originarios, y nuestra visión de hoy en nuestro País”, declaró.

La Presidenta subrayó la importancia de impulsar exposiciones, congresos y misiones académicas que promuevan una visión alternativa a la historia oficial de la Conquista.

En ese sentido, propuso que antropólogos mexicanos viajen a España para explicar el significado de las grandes civilizaciones prehispánicas y la perspectiva indígena sobre la llegada de los españoles, en consonancia con la visión del historiador y antropólogo Miguel León Portilla.